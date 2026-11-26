छत्तीसगढ़ में संविधान की प्रस्तावना पढ़कर मनाया गया संविधान दिवस, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को किया गया याद
रायपुर कलेक्टर ने लोगों से संविधान के बताए रास्ते पर चलने की अपील की.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 26, 2026 at 7:16 PM IST
रायपुर/कोरबा: संविधान दिवस के अवसर पर आज कोरबा में कार्यक्रम आयोजित कर भारतीय संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक वाचन किया गया. शहर के ओपन थिएटर घंटाघर में मौजूद बाबासाहेब डॉ भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के समक्ष और अलग-अलग संगठन के लोग एकत्र हुए और अंबेडकर को याद किया, उनका संकल्प दोहराया. रायपुर में भी कलेक्टर गौरव कुमार सिंह ने लोगों को संविधान के बताए राह पर चलने की शपथ दिलाई.
कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह ने कहा कि "आम नागरिकों एवं बच्चों को भारतीय संविधान का अध्ययन करना चाहिए. ताकि वे संविधान की मूल भावना, मौलिक अधिकारों, कर्तव्यों एवं लोकतांत्रिक मूल्यों को बेहतर ढंग से समझ सकें. संविधान हमारे देश की एकता, अखंडता और लोकतांत्रिक व्यवस्था का आधार है. संविधान में निहित न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के आदर्श हमें एक सशक्त, समरस एवं प्रगतिशील राष्ट्र के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं.
संविधान दिवस पर संवैधानिक मूल्यों के प्रति निष्ठा दोहराई
कोरबा में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित नागरिकों और जनप्रतिनिधियों ने एक स्वर में संविधान की प्रस्तावना पढ़ी और देश की एकता, अखंडता, न्याय, स्वतंत्रता और समता के सिद्धांतों को आत्मसात करने का संकल्प लिया. इस दौरान वक्ताओं ने संविधान निर्माण में डॉ. भीमराव अंबेडकर और संविधान सभा के सदस्यों के योगदान का स्मरण करते हुए नागरिकों को अपने मौलिक अधिकारों के साथ-साथ मौलिक कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहने की बात कही.
अलग-अलग स्थान पर मनाया गया संविधान दिवस
जिले के विभिन्न कार्यालयों, संस्थानों और सार्वजनिक स्थलों पर हुए आयोजनों में लोगों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया और संविधान दिवस को गरिमामय ढंग से मनाया.
संविधान दिवस के अवसर पर भारतीय संविधान के महत्व और डॉ. भीमराव अंबेडकर के योगदान से जुड़े संदर्भ को याद किया गया.
इसलिए मनाया जाता है संविधान दिवस
26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने औपचारिक रूप से भारतीय संविधान को अंगीकृत किया था. हालांकि भारत मे संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ. लेकिन इसके निर्माण और स्वीकृति की ऐतिहासिक प्रक्रिया 26 नवंबर 1949 को पूरी हो गई थी. इसी ऐतिहासिक दिन को याद करने और नागरिकों में संवैधानिक मूल्यों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है.