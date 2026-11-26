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छत्तीसगढ़ में संविधान की प्रस्तावना पढ़कर मनाया गया संविधान दिवस, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को किया गया याद

Abhishek Mishra ( Etv Bharat )

रायपुर/​कोरबा: संविधान दिवस के अवसर पर आज कोरबा में कार्यक्रम आयोजित कर भारतीय संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक वाचन किया गया. शहर के ओपन थिएटर घंटाघर में मौजूद बाबासाहेब डॉ भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के समक्ष और अलग-अलग संगठन के लोग एकत्र हुए और अंबेडकर को याद किया, उनका संकल्प दोहराया. रायपुर में भी कलेक्टर गौरव कुमार सिंह ने लोगों को संविधान के बताए राह पर चलने की शपथ दिलाई.

कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह ने कहा कि "आम नागरिकों एवं बच्चों को भारतीय संविधान का अध्ययन करना चाहिए. ताकि वे संविधान की मूल भावना, मौलिक अधिकारों, कर्तव्यों एवं लोकतांत्रिक मूल्यों को बेहतर ढंग से समझ सकें. संविधान हमारे देश की एकता, अखंडता और लोकतांत्रिक व्यवस्था का आधार है. संविधान में निहित न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के आदर्श हमें एक सशक्त, समरस एवं प्रगतिशील राष्ट्र के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं.