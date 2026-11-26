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कहां है बिहार की सबसे पुरानी लाइब्रेरी, जहां आज भी मौजूद है असली संविधान की हूबहू कॉपी

बिहार की सबसे पुरानी लाइब्रेरी में संविधान की दुर्लभ प्रति ( ETV Bharat )

गया: देश का संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ. आज संविधान दिवस है और हमारे संविधान की खूबसूरती भारत को विश्व में महान बनाती है. बिहार के गया में संविधान की मूल प्रति की एक प्रतिलिपि सहेजकर रखी गई है. इसे देखने और रिसर्च करने दूर-दूर से लोग आते हैं, जिसमें महापुरुषों के दस्तखत हैं.

1855 में स्थापित लाइब्रेरी में मौजूद है अनमोल धरोहर