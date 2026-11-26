कहां है बिहार की सबसे पुरानी लाइब्रेरी, जहां आज भी मौजूद है असली संविधान की हूबहू कॉपी
Constitution Day 2026: बिहार के ऐतिहासिक डिवीजनल लाइब्रेरी में भारतीय संविधान की मूल प्रति की एक हूबहू छायाप्रति सहेजकर रखी गई है. रिपोर्ट- रत्नेश कुमार
Published : November 26, 2026 at 1:42 PM IST
गया: देश का संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ. आज संविधान दिवस है और हमारे संविधान की खूबसूरती भारत को विश्व में महान बनाती है. बिहार के गया में संविधान की मूल प्रति की एक प्रतिलिपि सहेजकर रखी गई है. इसे देखने और रिसर्च करने दूर-दूर से लोग आते हैं, जिसमें महापुरुषों के दस्तखत हैं.
1855 में स्थापित लाइब्रेरी में मौजूद है अनमोल धरोहर
बिहार के सबसे पुराने पुस्तकालयों में शामिल गया डिवीजनल लाइब्रेरी में संविधान की यह दुर्लभ प्रतिलिपि बेहद सहेजकर रखी गई है. संविधान के बारे में हर कोई पढ़ता है, लेकिन इस अनमोल प्रति को कम लोगों ने ही देखा होगा. 1855 में स्थापित इस लाइब्रेरी में दूर-दूर से शोधकर्ता रिसर्च करने पहुंचते हैं. मूल प्रति के हूबहू होने के कारण यह काफी खास है.
हर पन्ने पर कलाकृति और महापुरुषों के हस्ताक्षर
संविधान की इस प्रतिलिपि में अद्भुत नजारा देखने को मिलता है और इसके हर पन्ने पर खूबसूरत कलाकृति बनी हुई है. इसमें प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद के हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दस्तखत हैं. साथ ही पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभभाई पटेल समेत 284 सदस्यों के हस्ताक्षर हैं. राजा राममोहन राय फाउंडेशन से मिली यह धरोहर सुरक्षित रखी गई है.
शोधकर्ताओं और पाठकों के लिए आकर्षण का केंद्र
गया डिवीजनल लाइब्रेरी के प्रभारी पुस्तकालयाध्यक्ष पंकज कुमार चौधरी बताते हैं कि हमारे पास भारतीय संविधान की मूल प्रति की एक दुर्लभ छायाप्रति वर्षों से सुरक्षित है. यहां आने वाले विशेष पाठकों और शोधकर्ताओं को इसे दिखाया जाता है. यह प्रति बेहद खास है क्योंकि यह मूल संविधान की हूबहू नकल है. इसके हर पन्ने पर अलग-अलग खूबसूरत डिजाइन और कलाकृतियां बनी हुई हैं.
"यह भारत के संविधान की बहुत दुर्लभ प्रति में से एक है. इसके मूल कॉपी का ये कॉपी किया हुआ है और ये बहुत कम जगह उपलब्ध होगा. 10 वॉल्यूम देहरादून में छपा था, उसमें से ये एक है. हमारे यहां यह कॉपी बहुत दिन से है और जो भी यहां विशेष अतिथि के नाते या कोई भी पाठक आते हैं जो रिसर्च करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, उनको हम दिखाते हैं."-पंकज कुमार चौधरी, प्रभारी पुस्तकालयाध्यक्ष, डिवीजनल लाइब्रेरी, गयाजी
संसद में रखी मूल प्रति की हूबहू छायाप्रति
पंकज कुमार चौधरी आगे बताते हैं कि संसद भवन में रखी संविधान की मूल प्रति की यह हूबहू छायाप्रति है, जो हमें राजा राममोहन राय फाउंडेशन लाइब्रेरी से मिली थी. यह अनमोल धरोहर हर जगह उपलब्ध नहीं है. इसके हर पन्ने पर सुंदर पेंटिंग, कलाकृतियां और संविधान निर्माताओं के हस्ताक्षर मौजूद हैं. इसे देखने और पढ़ने वाले इसकी विशेषता खुद समझ जाते हैं.
150 साल पुरानी विश्व इतिहास की किताबें भी उपलब्ध
प्रभारी पुस्तकालयाध्यक्ष पंकज कुमार चौधरी बताते हैं कि लाइब्रेरी में विश्व इतिहास की करीब 150 साल पुरानी दुर्लभ किताबें भी मौजूद हैं. यहां स्विट्जरलैंड, फ्रांस, अमेरिका और जर्मनी समेत दुनिया के लगभग हर देश के इतिहास से जुड़ी पुस्तकें और विश्वकोश उपलब्ध हैं. कई किताबों में दशकों पुराना इतिहास दर्ज है, जिन्हें लाइब्रेरी में पूरी तरह सुरक्षित रखा गया है.
कम जगहों पर देखने को मिलती है ऐसी दुर्लभ प्रति
पुस्तकालयाध्यक्ष के अनुसार गया डिवीजनल लाइब्रेरी में मौजूद संविधान की यह दुर्लभ छायाप्रति बेहद अनमोल है और ऐसी प्रतियां बहुत कम जगहों पर देखने को मिलती हैं. संसद की मूल प्रति के समान होने के कारण यह विशेष महत्व रखती है. इसमें डॉ. राजेंद्र प्रसाद के दोनों भाषाओं में हस्ताक्षर और अन्य महापुरुषों के दस्तखत हैं, जिसे हमने सुरक्षित संभाला है.
"इसकी विशेषता है कि इसमें अलग-अलग पेज में कलाकृति भी है. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर जो भी उस समय कंस्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखने में थे, उन सारे का साइन उपलब्ध है और हम लोग इसे बहुत संभाल के अभी तक रखे हुए हैं."- पंकज कुमार चौधरी, प्रभारी पुस्तकालयाध्यक्ष, डिवीजनल लाइब्रेरी, गयाजी
लाइब्रेरी में कई सुविधाएं
पंकज कुमार चौधरी बताते हैं, इसके अलावा हमारे पास किसी भी कंट्री का हिस्ट्री मिलेगा. वर्ल्ड हिस्ट्री भी उपलब्ध है. इनसाइक्लोपीडिया उपलब्ध है. इसके अलावा 13 न्यूज पेपर, सप्ताह के मैगजीन, प्रतियोगिता के मैगजीन विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है. उन्होंने बताया कि आयुक्त के सचिव के द्वारा वाईफाई की भी सुविधा लाइब्रेरी को मुहैया करायी गई है.
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