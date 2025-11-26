ETV Bharat / state

अर्जुन राम मेघवाल बोले- दुनिया का सबसे बड़ा संविधान बनाकर, बाबा साहेब ने देश के निर्माण में अमूल्य योगदान दिया

संविधान दिवस की पूर्व संध्या पर बीकानेर में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने शिरकत की.

केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल
केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल (ETV Bharat Bikaner)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 26, 2025 at 7:30 AM IST

बीकानेर : केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर ने दुनिया का सबसे बड़ा संविधान बनाकर देश के निर्माण में अमूल्य योगदान दिया. प्रधानमंत्री मोदी ने बाबा साहब के जीवन से जुड़े पांच महत्वपूर्ण स्थानों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित करवाया. केंद्रीय मंत्री मेघवाल मंगलवार को संविधान दिवस की पूर्व संध्या के अवसर पर रवींद्र रंगमंच पर संविधान दिवस आयोजन समिति की ओर से आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे.

प्रधानमंत्री ने की शुरुआत : मेघवाल ने कहा कि 26 नवंबर 1949 को इस देश का संविधान अंगीकृत और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू हुआ. तब से 26 नवम्बर को कानून दिवस के रूप में ही मनाया जाता था. वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री ने इसे संविधान दिवस के रूप में मान्यता दी और 2016 से प्रतिवर्ष इसे मनाया जाने लगा. आज संविधान दिवस के अवसर पर देश भर में कार्यक्रम आयोजित होते हैं और इसके निर्माण में बाबा साहेब के योगदान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की जाती है. उन्होंने कहा कि बाबा साहेब से संबंधित पंच तीर्थ स्थलों पर प्रतिवर्ष लाखों लोग पहुंचते हैं.

ये सब काम भी बाबा साहेब की देन : मेघवाल ने कहा कि संविधान निर्माण के अलावा भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, नेशनल ग्रिड प्रणाली लागू करने, वित्त आयोग की स्थापना करने, नदी घाटी परियोजनाएं तैयार करने और श्रमिक हित एवं महिला सशक्तिकरण से जुड़े कार्यों के लिए बाबा साहेब को सदैव याद किया जाएगा. स्वतंत्र भारत के इतिहास में 25 नवंबर 1949 का दिन भी महत्वपूर्ण है. इस दिन संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई और बाबा साहेब ने समापन भाषण दिया. उन्होंने कहा कि बाबा साहेब ने राष्ट्रीय झंडा समिति के सदस्य के रूप में तिरंगे झंडे में अशोक चक्र को शामिल करने का सुझाव दिया, जो कि 24 घंटे चलते रहने का संदेश देता है. प्रधानमंत्री ने नए संसद भवन के प्रत्येक द्वार पर अशोक चक्र बनवाकर विकसित भारत के निर्माण में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी समुचित ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है.

कर रहे अनुसरण : मेघवाल ने कहा कि बाबा साहब स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के पक्षधर थे, लेकिन संविधान में समानता को स्वतंत्रता से पहले रखा. उनका मानना था कि अगर देश में समानता आ जाएगी तो स्वतंत्रता अपने आप सुरक्षित रहेगी. बाबा साहेब ने प्रत्येक नागरिक को समान मतदान का अधिकार दिया. बाबा साहेब के सभी सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाज के वंचित वर्ग को पक्की छत, बिजली कनेक्शन गैस चूल्हा जैसी सुविधाएं देकर उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ा है.

इन्होंने भी रखी अपनी बात : खाजूवाला विधायक डॉ. विश्वनाथ मेघवाल, श्रीडूंगरगढ़ विधायक ताराचंद सारस्वत, बीकानेर पश्चिम विधायक जेठानंद व्यास, श्री विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड के अध्यक्ष रामगोपाल सुथार संभागीय आयुक्त विश्राम मीणा ने भी अपनी बात रखी. वहीं, मुख्य वक्ता के रूप में बोलते हुए रवि शेखर मेघवाल ने कहा कि संविधान दिवस समारोह समिति की ओर से वर्ष 2016 से प्रतिवर्ष यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है. इसी श्रृंखला में इस बार संविधान दिवस की पूर्व संध्या को चुना गया है, जिससे युवा पीढ़ी को इसके अहमियत की जानकारी हो सके.

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ लेने के साथ ही बाबा साहेब के विचारों को समझा और किसान, मजदूर, पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया. इस दौरान चिकित्सा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले 76 चिकित्सकों का सम्मान किया गया. इससे पहले केंद्रीय मंत्री सहित अन्य अतिथियों ने बाबा साहेब के तेल चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की.

