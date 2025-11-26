ETV Bharat / state

राज्यपाल बागडे बोले- POK बनाने का पाप माउंटबेटन ने किया, पंडित नेहरू भी जानते थे

संविधान दिवस कार्यक्रम में राज्यपाल बागडे ने संविधान समिति, प्रारूप समिति और भीमराव अंबेडकर के संविधान निर्माण में दिए गए योगदान पर प्रकाश डाला.

Constitution Day 2025
महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय में संविधान दिवस समारोह (ETV Bharat Ajmer)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 26, 2025 at 4:07 PM IST

5 Min Read
अजमेर: राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने पीओके को लेकर बड़ी बात कही है. बुधवार को अजमेर के महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय में संविधान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में बागडे ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की. अपने संबोधन में राज्यपाल ने कहा कि पीओके बनाने का पाप माउंटबेटन ने किया, लेकिन इस पाप के बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी मालूम था. उस वक्त माउंटबेटन तीनों सेनाओं का प्रमुख था.

यह घटना उस वक्त कि है जब पाकिस्तान की सेना कश्मीर में घुस आई, तब शेख अब्दुल्ला ने कश्मीर में मिलिट्री की मांग की थी. 2 दिन बाद जब मिलिट्री कश्मीर पहुंची तो पाकिस्तान की सेना को लगा कि वह मदद के लिए आई है. भारतीय सेना ने 5 हजार पाकिस्तान सैनिकों को भगाया. भारतीय सेना पाकिस्तानी सैनिकों को भागते हुए पाकिस्तान में घुस गई. माउंटबेटन ने तार भेज कर सेना को रोका और जहां तक सेना गई थी, वही पीओके था. माउंटबेटन ने सेना को पीछे हटने के लिए कहा था. भारतीय सेवा जितनी पीछे हटी, उतनी जगह पर पाकिस्तान का कब्जा हो गया और पीओके बन गया. भारत में दहशत फैलाने के लिए पीओके की जगह का उपयोग होने लगा.

राज्यपाल बागडे ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Ajmer)

कश्मीर में था अलग कानून और संविधान : अपने संबोधन में राज्यपाल ने कहा कि कश्मीर राज्य भारत में सबसे देरी से शामिल हुआ. महाराजा हरि सिंह के स्कूल में शेख अब्दुल्ला शिक्षक थे. बाद में शेख अब्दुल्ला को समझ आया कि कश्मीर में मुस्लिम आबादी ज्यादा है. शेख अब्दुल्ला राजनीति में आए और कश्मीर के मुख्यमंत्री बन गए. उस वक्त कश्मीर का कानून और संविधान अलग था और वहां टैक्स प्रणाली भी नहीं थी. देश के अन्य राज्यों से लोगों को पासपोर्ट लेकर वहां जाना होता था. वहां के मुख्यमंत्री स्वयं को पंच प्रधान कहते थे.

उस दौर में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक देश एक संविधान के लिए आंदोलन और संघर्ष किया. अब कश्मीर के हालात बदल गए हैं. उन्होंने कहा कि भारत की तरक्की और उन्नति को देखकर कई देशों के पेट में दर्द हो रहा है. ऐसे कई देश चाहते हैं कि भारत की उन्नति ना हो, लेकिन अब भारत रुकेगा नहीं. भारत के सभी नागरिक भारत को विकसित देश बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं. देश के हर नागरिक की भावना है कि भारत विकसित राष्ट्र बने.

पढे़ं : राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने परिवहन मजदूर संघ के अधिवेशन में कहा- संगठन स्वहित के साथ राष्ट्रहित का भी रखें ध्यान

संविधान समिति में भीमराव अंबेडकर की ऐसे हुई एंट्री : अपने संबोधन में राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने कहा कि देश में संविधान दिवस मनाने की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की. संविधान की शुरुआती दौर पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि अंबेडकर ने तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को संविधान सौंपा था. संविधान बनने से पहले संविधान समिति में 300 से अधिक सदस्य थे. 15 अगस्त 1947 में जब देश को आजादी मिली, उसके बाद भारत-पाक विभाजन हुआ, तब संविधान समिति की संख्या घटकर 199 रह गई.

उन्होंने कहा कि उसे वक्त अंबेडकर महाराष्ट्र में रहते थे, लेकिन महाराष्ट्र में किसी ने भी अंबेडकर का नाम संविधान समिति के लिए नहीं भेजा. तब पश्चिम बंगाल के पांच विधायकों ने अंबेडकर का नाम समिति को दिया, लेकिन पश्चिम बंगाल में जिस क्षेत्र से पांचों विधायक आते थे, तब उनके क्षेत्र पाकिस्तान में शामिल मिले. ऐसे में अंबेडकर की स्वीकृति खटाई में पड़ गई. सरदार वल्लभभाई पटेल ने महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री से बात की और उन्हें कहा कि महाराष्ट्र से आने वाले किसी एक सदस्य का इस्तीफा लेने और उनकी जगह अंबेडकर को समिति में भेजें. तब भीमराव अंबेडकर संविधान समिति में शामिल हो पाए. राजस्थान से भी चार सदस्य संविधान समिति में थे. संविधान समितियां की साथ प्रमुख समितियां थीं.

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आड़ में अमर्यादित भाषा का उपयोग गलत : अपने संबोधन में राज्यपाल बागडे ने कहा कि 26 जनवरी 1930 को अखंड भारत का दिन मनाया जाता था, लेकिन बाद में प्रजासत्ता दिन बन गया. संविधान देश की आत्मा है. संविधान देश के नागरिकों को उनके अधिकार देता है. बागडे ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार भी संविधान ने दिया है, लेकिन कुछ लोग इसका दुरुपयोग कर रहे हैं. ऐसे लोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की आड़ में अमर्यादित भाषा बोल रहे हैं जो सरासर गलत है. बोलने का अधिकार संविधान ने दिया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अमर्यादित और असंवैधानिक बातें बोलकर देश और समाज जहर घोले.

GOVERNOR HARIBHAU BAGDE
POK CONTROVERSY
JAWAHARLAL NEHRU
एमडीएस यूनिवर्सिटी में संविधान दिवस
CONSTITUTION DAY 2025

