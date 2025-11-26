ETV Bharat / state

संविधान दिवस 2025: भारतीय संविधान निर्माण में इन 15 महिलाओं की भूमिका थी अहम, जानिए इनके बारे में...

बेगम एजाज रसूल: संविधान सभा के सदस्यों में बेगम एजाज रसूल एक मात्र मुस्लिम महिला थी. उनका जन्म 2 अप्रैल 1909 को हुआ था. जिनका पूरा नाम बेगम कदसिया ऐजाज रसूल था. वह मुस्लिम लीग की सदस्य थी, बाद में जब मुस्लिम लीग भंग हुई तो वह कांग्रेस में शामिल हो गई. बेगम एजाज रसूल उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्य, राज्यसभा की सदस्य रहीं. सामाजिक कार्यों के लिए उन्हें पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था.

लीला रॉय: लीला रॉय भी संविधान सभा की उन 15 महिलाओं में शामिल थी, जिन्होंने संविधान का निर्माण किया था. असम के गोलपाड़ा जिले में 2 अक्टूबर 1900 को जन्मी लीला रॉय को उस वक्त महिलाओं के सबसे बड़े हिमायती के तौर पर जाना जाता था. उन्होंने 1923 में दीपाली संघ और स्कूलों की स्थापना कर देशभर में चर्चा पायी थी. 1937 में वह कांग्रेस में शामिल हो गई. खास बात यह है कि उन्हें नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बनाई गई महिला समिति में सदस्य बनाया गया था.

मालती चौधरी: 16 साल की उम्र से ही शांति निकेतन से जुड़ने वाली मालती चौधरी का जन्म पूर्वी बंगाल में हुआ था. उनका जन्मस्थान वर्तमान में बांग्लादेश में आता है. वे उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री नाबकृष्ण चौधरी की पत्नी थी. मालती चौधरी ने महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए नमक सत्याग्रह में भी भाग लिया था. भारतीय राष्ट्रीय में कांग्रेस में शामिल होने के बाद कांग्रेस समाजवादी कर्म संघ की स्थापना की थी.

सुचेता कृपलानी: देश की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी का भी संविधान के निर्माण में अहम योगदान था. 25 जून 1904 को हरियाणा के अंबाला शहर में जन्मी सुचेता कृपलानी ने 1942 में शुरू हुए भारत छोड़ो आंदोलन में अहम भूमिका अदा की थी. उन्होंने कांग्रेस पार्टी में महिला शाखा का निर्माण किया था. सुचेता कृपलानी ने उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभालीं. वे हर विधा में कुशल महिला थीं.

राजकुमारी अमृत कौर: राजकुमारी अमृत कौर कपूरथला के पूर्व महाराजा के पुत्र हरनाम सिंह की पुत्री थी. उनका जन्म 2 फरवरी 1889 को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुआ था. राजकुमारी अमृत कौर ने ही देश में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान (AIIMS) की स्थापना की थी. इसके लिए पंडित जवाहर लाल नेहरू ने भी उनका सहयोग किया था. वे करीब 10 साल तक देश की स्वास्थ्य मंत्री रहीं थी. राजकुमारी अमृत कौर भी संविधान सभा की सदस्य थी.

सरोजिनी नायडू: 23 फरवरी 1879 को भारत के हैदराबाद शहर में जन्मी सरोजनी नायडू की भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी भूमिका थी. सरोजनी नायडू ने इंग्लैंड से पढ़ाई की थी. बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष भी रही और पहली महिला राज्यपाल बनीं. उन्होंने उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के राज्यपाल की भी जिम्मेदारी संभाली थीं. सरोजनी नायडू को साहित्य का अच्छा ज्ञान था. वे संविधान सभा के उन सदस्यों में शामिल थी. जिन्होंने संविधान का निर्माण किया था.

विजयलक्ष्मी पंडित: इलाहाबाद में 18 अगस्त 1900 में जन्मी देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू की बहन विजयलक्ष्मी पंडित भी संविधान निर्माण कमेटी की सदस्य थी. विजयलक्ष्मी पंडित एक कुशल राजनेता मानी जाती है. उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरूआत इलाहाबाद नगर-निगम चुनाव के साथ की थी. 1931 में विजयलक्ष्मी संयुक्त प्रांत सदन के लिए चुनी गई थी, जबकि उन्हें सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया गया था. वे ऐसी पहली महिला थी जिन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया था. विजयलक्ष्मी पंडित ने भी भारत की स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया था.

इन 15 भारतीय संविधान की संस्थापक महिलाओं के नाम है शामिल: संविधान की संस्थापक महिलाओं के नाम इस प्रकार है, हंसा जीवराज मेहता, दाक्षायनी वेलायुधन, अम्मू स्वामीनाथन विजयलक्ष्मी पंडित, अन्ना मास्करीन, लीला रॉय, दुर्गाबाई देशमुख, बेगम ऐजाज रसूल, मालती चौधरी, राजकुमारी अमृत कौर, रेणुका रे, पूर्णिमा बनर्जी, सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी और कमला चौधरी.

दरअसल, संविधान निर्माण में 15 महिलाएं सदस्य भी शामिल थीं, जिनकी भूमिका अत्यंत निर्णायक रही. ये महिलाएं शिक्षा, सामाजिक सुधार, महिला अधिकार, स्वास्थ्य, आदिवासी अधिकार और समानता के मुद्दों को दृढ़ता से लेकर आईं. अब इन 15 महिलाओं को समर्पित डीयू के मिरांडा हाउस कॉलेज में एक डिजिटल म्यूजियम बनाया गया है. यह वही महिलाएं हैं जिनका योगदान अक्सर इतिहास के पन्नों में दब जाता है. संविधान के निर्माता बाबा साहेब डॉ. बीआर आंबेडकर का नाम सब जानते हैं, लेकिन इन 15 महिला सदस्यों की सोच, संघर्ष और योगदान से बहुत कम लोग परिचित हैं.

नई दिल्ली: संविधान दिवस 2025 आज है. 26 नवंबर, 1949 को भारतीय संविधान सभा ने औपचारिक रूप से संविधान को अपनाया जो 26 जनवरी, 1950 को लागू हुआ. यह दिन केंद्र सरकार द्वारा लोकतंत्र, न्याय और समानता के सिद्धांतों के उत्सव के रूप में मनाया जाता है. इस अवसर पर दिल्ली विश्वविद्यालय के मिरांडा हाउस कॉलेज में एक विशेष डिजिटल म्यूजियम बनाया गया है.

कमला चौधरी: 22 फरवरी 1908 को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के प्रतिष्ठित परिवार में जन्मी कमला चौधरी भी संविधान सभा की सदस्य थी. वे एक प्रसिद्ध लेखिका थी. एक तरफ जहां उनका परिवार शाही सरकार का वफादार था. वहीं, दूसरी तरफ कमला महात्मा गांधी से जुड़ी हुई थी. वे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की सदस्य थी. जबकि, लोकसभा के सदस्य भी चुनी गई थी. उन्होंने अपनी कहानियों के जरिए महिलाओं को समाज में आगे लाने का काम किया था.

दुर्गाबाई देशमुख: 12 साल की छोटी उम्र से ही असहयोग आंदोलन से जुड़ने वाली दुर्गाबाई देशमुख का जन्म 15 जुलाई 1909 को आंध्रप्रदेश के राजमुंदरी में हुआ था. वे महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह का हिस्सा थी. उन्होंने महिलाओं की आवाज उठाने के लिए आंध्र महिला सभा की स्थापना की थी. दुर्गाबाई देशमुख संसद के लिए चुनी गई थी. उन्हें पद्म विभूषण सम्मान से नवाजा गया था.

अम्मू स्वामीनाथन: 22 अप्रैल 1894 में दक्षिण भारत के केरल राज्य के पालघाट में जन्मी अम्मू स्वामीनाथन भारतीय संविधान सभा की सदस्य थी. जब संविधान सभा के प्रस्ताव पर चर्चा चल रही थी. तब अम्मू स्वामीनाथन ने कहा था कि ''बाहरी लोग कहते हैं कि भारतीय महिलाओं को संविधान का अधिकार नहीं दिया जाता. लेकिन अब हम कह सकते हैं कि भारतीयों ने अपना संविधान खुद बनाया है जिसमें महिलाओं को बराबर का हक दिया गया है." अम्मू स्वामीनाथन ने मालती पटवर्धन, एनी बेसेंट, अंबुजम्माल और दादाभोय के साथ मिलकर महिला इंडिया एसोसिएशन का गठन किया था. वे स्काउट्स एंड गाइड्स के सेंसर बोर्ड की अध्यक्ष भी थीं. अम्मू स्वामीनाथन राज्यसभा और लोकसभा की सदस्य भी बनी थीं.

हंसा मेहता: पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़ी हंसा मेहता ने भी भारतीय संविधान के निर्माण में अपना योगदान दिया था. उनका जन्म 3 जुलाई 1887 को बड़ौदा में हुआ था. वे बड़ौदा के दीवान नंदशंकर मेहता की बेटी थी. पत्रकार के साथ हंसा मेहता समाजिक कार्यों से भी जुड़ी थी. वह 1926 में बॉम्बे स्कूल्स कमेटी के लिए चुनी गईं और 1945-46 में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की अध्यक्ष बनीं. बाद में उन्हें संविधान सभा का सदस्य बनाया गया था.

रेनुका रे: स्वतंत्रता सेनानी, लोकसभा सांसद, समाजसेवा के क्षेत्र से जुड़ी रेनुका रे आईसीएस अधिकारी संतीष चंद्र मुखर्जी और अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की सदस्य चारूलता मुखर्जी की बेटी थी. वे पश्चिम बंगाल विधानसभा की सदस्य और मंत्री भी रहीं. उन्होंने ही बंगाल में अखिल बंगाल महिला संघ और महिला समन्वयक परिषद का गठन किया था. रेनुका रे भी संविधान सभा की सदस्य थी.

दाक्षायनी वेलायुधन: दाक्षायनी वेलायुधन अनुसूचित जातिवर्ग के लोगों की आवाज उठाने के लिए जानी जाती थी. संविधान सभा की सदस्यों में अनुसूचित जातिवर्ग से आने वाली वे एक मात्र महिला सदस्य थी. उनका जन्म कोचीन में बोल्गाटी द्वीप पर 4 जुलाई 1912 को हुआ था. वे कोचीन विधान परिषद की सदस्य भी रही थी. उन्होंने लंबे समय तक अनुसूचित जातिवर्ग के लोगों की आवाज को समाज में उठाया.

पूर्णिमा बनर्जी: भारत छोड़ो आंदोलन और महात्मा गांधी के सत्याग्रह से जुड़ी पूर्णिमा बनर्जी भी संविधान सभा की सदस्य थी. समाजवादी विचारधारा से प्रेरित पूर्णिमा बनर्जी उत्तर प्रदेश में आजादी की लड़ाई के लिए बने महिलाओं के समूह की सदस्य थी. वे किसान की सभाओं, ट्रेड यूनियनों की व्यवस्था और ग्रामीणों से जुड़े मुद्दे उठाती थीं.

एनी मस्करीन: केरल के तिरुवनंतपुरम में जन्मी एनी मस्करीन केरल के प्रसिद्ध त्रावणकोर राज्य से आती थी. वे भी संविधान सभा की सदस्य थी. एनी त्रावणकोर राज्य में चल रहे स्वतंत्रता संग्राम में शामिल थी. राजनीतिज्ञ गतिविधियों के चलते उन्हें जेल में बंद कर दिया गया था. जेल से बाहर आने के बाद भी वे लगातार समाजिक मुद्दों को उठाती रही. 1951 के आम चुनावों में वे लोकसभा सदस्य के रुप में चुनी गई थी. एनी मस्करीन केरल राज्य की पहली महिला सांसद बनी थी.

म्यूजियम में क्या है खास: मिरिंडा हाउस कॉलेज की प्रधानाचार्य प्रो. बिजयालक्ष्मी ने बताया कि इस डिजिटल म्यूजियम में उन सभी 15 महिलाओं का विस्तृत परिचय, उनके जीवन संघर्ष, भाषण, लेखन और संविधान निर्माण में उनकी भूमिका को आधुनिक तकनीक के माध्यम से दिखाया गया है. यहां इंटरैक्टिव डिजिटल स्क्रीन, जिन पर आगंतुक इन महिलाओं की कहानी विस्तार से पढ़ सकते हैं. इस डिजिटल म्यूजियम में आर्काइव डॉक्यूमेंट और ऐतिहासिक तस्वीरें, जो उनकी असली भूमिका को सामने लाती हैं.

प्रोफेसर बिजयालक्ष्मी ने बताया कि प्रोजेक्शन आधारित फोटो और वीडियो गैलरी, जहां दुर्लभ झलकियां दिखाई गई हैं. इसके अलावा क्यूआर (QR) कोड से रिपोजिटरी, जिसके माध्यम से छात्र-शोधकर्ता भाषणों और दस्तावेज़ों को अपने मोबाइल में स्कैन कर तुरंत पढ़ सकते हैं. इन सबके जरिए यह दिखाया गया है कि महिलाओं ने उस समय भी समानता, अधिकारों और न्याय की दिशा में भूमिका निभाई थी.

म्यूजियम में भविष्य में क्या जोड़ा जाएगा: प्रधानाचार्य प्रोफेसर बिजयालक्ष्मी ने बताया कि आने वाले समय में डिजिटल म्यूजियम को और व्यापक रूप दिया जाएगा, जिनमें प्रमुख रूप से....

ऑडियो इंस्टॉलेशन: जहां छात्र इन महिला सदस्यों के भाषणों को एनक्ट करके रिकॉर्ड करेंगे और आगंतुक उन्हें सुन सकेंगे.

जहां छात्र इन महिला सदस्यों के भाषणों को एनक्ट करके रिकॉर्ड करेंगे और आगंतुक उन्हें सुन सकेंगे. थ्री-डी टैक्टाइल मॉडल: विशेष रूप से दृष्टिबाधित छात्रों के लिए यह मॉडल उन्हें स्पर्श के माध्यम से इतिहास को समझने में मदद करेंगे.

विशेष रूप से दृष्टिबाधित छात्रों के लिए यह मॉडल उन्हें स्पर्श के माध्यम से इतिहास को समझने में मदद करेंगे. नए रिसर्च प्रोग्राम: महिला योगदान और संविधान निर्माण पर विशेष शोध परियोजनाएं शुरू की जाएंगी.

महिला योगदान और संविधान निर्माण पर विशेष शोध परियोजनाएं शुरू की जाएंगी. दिल्ली सरकार का सहयोग: महिला एवं बाल विकास विभाग की सचिव रश्मि सिंह ने म्यूजियम को आगे बढ़ाने के लिए समर्थन देने का आश्वासन दिया है. प्रपोजल तैयार किया जा रहा है.

महिलाओं के योगदान को सम्मान देने का कदम: मिरांडा हाउस का यह डिजिटल म्यूजियम सिर्फ तकनीक का इस्तेमाल नहीं, बल्कि इतिहास की उन नायिकाओं को सम्मान देने का प्रयास है, जिन्हें हम अक्सर भूल जाते हैं. संविधान सिर्फ दस्तावेज नहीं, बल्कि वह मूल विचार है जिसने भारत को समानता, स्वतंत्रता और न्याय की मजबूत नींव दी है और इन महिलाओं ने उसमें अपनी विचारशील और संवेदनशील दृष्टि से अमूल्य योगदान दिया.

