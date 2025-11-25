ETV Bharat / state

संविधान दिवस: राष्ट्र गीत के 150 वर्ष पूरे होने पर विधानसभा में हुआ वंदे मातरम दीर्घा का निर्माण

सन 1875 में अक्षय नवमी के दिन वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इसे पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के लालगोला में लिखा. संस्कृतनिष्ठ बंगाली में लिखे गए मूल गीत के चित्र सहित विभिन्न जानकारियों के समावेश सहित बनाए गए पैनलों की दीर्घा आमजन, युवा, शोधार्थी और छात्र-छात्राओं के लिए बहुत उपयोगी साबित होगी.

वंदे मातरम दीर्घा : विधानसभा के राजनीतिक आख्यान संग्रहालय में अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के निर्देश पर वंदे मातरम दीर्घा का निर्माण किया गया है. पिछले साल संविधान दिवस पर देवनानी की पहल पर संग्रहालय में संविधान दीर्घा का निर्माण किया गया था. वंदे मातरम दीर्घा में 33 पैनलों के माध्यम से वंदे मातरम के इतिहास और इससे सम्बन्धित महत्वपूर्ण जानकारियों का समावेश किया गया है.

जयपुर: राजस्थान विधानसभा में संविधान दिवस पर बुधवार को अध्यक्ष वासुदेव देवनानी विधान सभा डिजिटल संग्रहालय में नव निर्मित वंदे मातरम दीर्घा का शुभारंभ करेंगे. देवनानी ने राष्ट्र गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर विधानसभा संग्रहालय में वंदे मातरम दीर्घा का निर्माण कराया है. दीर्घा में वंदे मातरम का पूरा इतिहास 37 पैनल के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है. यह दीर्घा शोधकर्ताओं, छात्रों और आमजन के लिए बहुपयोगी है.

युवा संवाद : विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने बताया कि विधान सभा में संविधान दिवस पर युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है. युवा विधानसभा में संविधान दिवस पर चर्चा करेंगे. विधानसभा के राजनीतिक आख्यान संग्रहालय का विधि शिक्षा से जुड़े युवा अवलोकन भी करेंगे. समारोह में संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और अतिरिक्त महाधिवक्ता जी.एस. गिल भी मौजूद रहेंगे.

संविधान दिवस की शुभकामनाएं : देवनानी ने प्रदेशवासियों को संविधान दिवस की शुभकामनाएं और कहा भारतीय संविधान लोकतंत्र की आत्मा है, संविधान महत्वपूर्ण दस्तावेज है. भारतीय संविधान हमारे लोकतंत्र की आत्मा और नागरिक अधिकारों का आधारस्तंभ है. उन्होंने कहा कि 26 नवंबर का दिन संविधान निर्माताओं की दूरदृष्टि, त्याग और प्रतिबद्धता की याद दिलाता है, जिन्होंने विविधताओं से भरे भारत के लिए आधुनिक, समावेशी और न्यायपूर्ण संविधान तैयार किया.

संविधान भारतीय संस्कृति का प्रतिबिंब : उधर, राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा है कि संविधान देश को शासित करने से जुड़ा पवित्र ग्रंथ भर नहीं है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति का प्रतिबिम्ब है. उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान विश्वभर के लोकतंत्रों की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या है. राज्यपाल बागड़े ने संविधान दिवस (26 नवंबर) की बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि संविधान की उद्देशिका "हम भारत के लोग" देश में संप्रभुता और लोकतांत्रिक भारतीय मूल्यों का ही दर्शन है.

संविधान की आस्था 'लोकतंत्रात्मक शासन पद्धति' में है. उन्होंने कहा कि संविधान का मूल भाव मानवता है. नागरिकों में बंधुता, स्वाभिमान और राष्ट्र की एकता से जुड़ा हमारा संविधान देश के आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन का घोषणा पत्र है. राज्यपाल ने कहा कि संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में दिए अपने पहले भाषण में 'संवैधानिक नैतिकता' शब्द का प्रयोग किया था. यही हमारे गणतंत्र की पहचान है. उन्होंने संविधान दिवस पर संविधान से जुड़ी संस्कृति और इससे जुड़े अधिकारों के प्रति सजग रहते सभी को कर्तव्यों के प्रति भी प्रतिबद्ध रहने का आह्वान किया है.