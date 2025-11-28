ETV Bharat / state

विनोद जाखड़ का आरोप- RSS अपनी मानसिकता थोपने के लिए शिक्षकों को देती है तबादला और प्रमोशन का प्रलोभन

शिक्षा के मंदिर में कलम और किताब की पूजा होनी चाहिए, शस्त्रों की नहीं : एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने कहा कि शिक्षा के मंदिर में कलम और किताब की पूजा होनी चाहिए थी, लेकिन राजस्थान यूनिवर्सिटी में विजयदशमी के दिन शस्त्रों की पूजा हो रही थी. वहीं, एबीवीपी ने शस्त्रों के साथ रैली भी निकाली, जबकि यूनिवर्सिटी में शिक्षा की बात होनी चाहिए. शस्त्रों के साथ रैली निकाल कर युवाओं को किस तरह का संदेश दिया जा रहा था. ऐसे में युवा किताब और कलम उठाने की बजाय हथियार उठाएगा. उस घटना से यह संदेश दिया गया है कि जो कलम और किताब उठाएगा, उसे जेल में डाला जाएगा और जो युवा हथियार उठाएगा उसे संरक्षण दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाया गया. राजस्थान सरकार के इशारे पर 19 दिन तक उन्हें और उनके साथियों को जेल में रखा गया. संवैधानिक मूल्यों के आधार पर मैंने अपनी बात रखी थी, लेकिन मुझे जेल मिली.

संवैधानिक संस्थाओं को खत्म करने वाले संविधान उत्सव मना रहे हैं : जाखड़ ने बातचीत में आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने संवैधानिक संस्थाओं को खत्म करने का काम किया है. देश में बीजेपी ने किस तरह से सरकार बनाई है, यह जगजाहिर है. देश में कोई भी संवैधानिक संस्था निष्पक्ष नहीं है. चुनाव आयोग तक सरकार के दबाव में काम कर रहा है. उन्होंने कहा कि आज का नौजवान समझ गया है कि उनका अधिकार क्या है, देश में क्या हो रहा है. संविधान को बचाने में एनएसयूआई किस तरह से अपनी ताकत लगा सकती है, ये बताने के लिए हर कैंपस में संविधान उत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है.

एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने कहा कि यूनिवर्सिटी में एनएसयूआई इकाई के बुलावे पर वह संविधान उत्सव के कार्यक्रम में शिरकत करने अजमेर आए हैं. जाखड़ ने कहा कि कार्यक्रम में संविधान पर चर्चा की गई है. देश में संविधान को किस तरह से लागू किया जा रहा है और संविधान को धीरे-धीरे खत्म करने का काम किया जा रहा है, इसको लेकर नौजवानों को जागरूक होना चाहिए. संविधान के मौलिक अधिकार और आम आदमी को दी गई ताकत के बारे में युवाओं को बताना भी एनएसयूआई का काम है. युवा जब जागेगा तो वह अपने अधिकार की बात करेगा.

अजमेर: एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर प्रहार किया है. जाखड़ का आरोप है कि देश में बीजेपी ने संवैधानिक संस्थाओं को खत्म कर दिया, चुनाव आयोग सरकार के दबाव में काम कर रहा है. बीजेपी का संविधान महोत्सव मानना महज दिखावा. एक तरफ संविधान को खत्म करने की कोशिश देश में की जा रही है, वहीं दूसरी ओर संविधान महोत्सव मनाया जा रहा है. 'मुंह में राम बगल में छुरी' के कथन को बीजेपी चरितार्थ कर रही है. शुक्रवार को जाखड़ एमडीएस यूनिवर्सिटी के चरक भवन में आयोजित संविधान उत्सव कार्यक्रम में शिरकत करने अजमेर आए थे.

लोगों में द्वेष पैदा कर वोट बटोरने का काम करती है बीजेपी : जाखड़ ने बातचीत में कहा कि एनएसयूआई शिक्षा का राजनीतिकरण नहीं होने देगी. उन्होंने कहा कि शिक्षा है तो देश है और देश है तो संविधान है. एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश में महिला अत्याचार के मामले बढ़े हैं. छोटी-छोटी बालिकाओं के साथ दुराचार हो रहा है. वहीं, दूसरी ओर महिला शिक्षा, महिला अधिकार और सुरक्षा की बात की जा रही है. किसानों ने आंदोलन किया तो उन पर गोलियां चलाई गईं, नौजवानों ने रोजगार मांगा तो उन पर लाठियां भांजी गईं. बीजेपी की दोहरी नीति नौजवानों, महिलाओं और किसानों के खिलाफ है. बीजेपी केवल लोगों में द्वेष पैदा कर वोट बटोरने का काम कर रही है.

कैंपस में कार्यक्रम करने की NSUI को नहीं मिलती स्वीकृति : उन्होंने कहा कि कैंपस में शिक्षकों को तबादले का प्रलोभन दिया जाता है. एनएसयूआई को कैंपस में कार्यक्रम के लिए जगह नहीं दी जाती है. एबीवीपी चाहे तो बड़े से बड़ा कार्यक्रम कर सकती है, उन्हें खुली छूट है. एनएसयूआई को कार्यक्रम करने के लिए कैंपस में संघर्ष करना पड़ता है. कार्यक्रम भी करने के लिए आसानी से स्वीकृति नहीं मिलती है. ऐसा नहीं है कि एनएसयूआई कमजोर है. एनएसयूआई हमेशा से तार्किक बात करती आई है. जाखड़ ने कहा कि एनएसयूआई से निकले कई कार्यकर्ता सांसद और विधायक बने हैं, जो सत्ता का दुरुपयोग करना अच्छे से जानते हैं, लेकिन कांग्रेस सत्ता का दुरुपयोग कभी नहीं करती है. इसलिए एनएसयूआई अपने दायरे में रहकर कार्यक्रम करती है. युवा कांग्रेस विद्यार्थियों की बात करती है, जबकि एबीवीपी कैंपस में हिंदू, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद और गाय के नाम पर लोगों को भड़काने का काम करती है. उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा बूचड़खाने उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार में चल रहे हैं.

आरएसएस अपनी मानसिकता थोपने के लिए शिक्षकों को देती है प्रलोभन : बीजेपी कुछ भी नहीं है. उसके पीछे आरएसएस की ताकत है. उन्होंने कहा कि आरएसएस कैंपस में शिक्षकों को प्रलोभन और प्रमोशन का लालच देती है और लालच को पूरा भी करती है. इससे शिक्षा प्रभावित होती है. शिक्षकों का कार्य विद्यार्थी को शिक्षा देना है, लेकिन जब वह राजनीति विचारधारा को शिक्षा के जरिए विद्यार्थियों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं तो यह गलत है. कांग्रेस और एनएसयूआई हमेशा से इसका विरोध करती आई है. उन्होंने कहा कि ढाई हजार प्रोफेसर दिल्ली विश्वविद्यालय में भरे गए थे, जिनको विषय का भी ज्ञान नहीं था. उस दौर में एनएसयूआई ने जमकर प्रदर्शन किया. कार्यकर्ताओं पर लाठियां भांजी गईं. बीजेपी और आरएसएस का यह दोहरा चरित्र है. यह दोनों शिक्षा को खत्म करने का काम कर रहे हैं. एनएसयूआई हमेशा उनके खिलाफ खड़ी रहेगी.

पोस्टर से शहर और देहात कांग्रेस के नए अध्यक्ष का नाम और फोटो गायब : एनएसयूआई के कार्यक्रम में गुटबाजी भी साफ नजर आई. कार्यक्रम से संबंधित लगे पोस्टर-बैनर में पायलट समर्थक पूर्व शहर अध्यक्ष विजय जैन और कांग्रेस के नेता संग्राम सिंह की फोटो नजर आई, लेकिन नए शहर और देहात अध्यक्ष की फोटो पोस्टर और बैनरों पर नजर नहीं आई. हाल ही में शहर अध्यक्ष डॉ. राजकुमार जयपाल और देहात कांग्रेस अध्यक्ष विकास चौधरी बने हैं. विकास चौधरी एमडीएस यूनिवर्सिटी से छात्रसंघ अध्यक्ष भी रह चुके हैं. बावजूद इसके, दोनों नेताओं की फोटो पोस्टर और बैनर पर नदारद होना चर्चा का विषय रहा.