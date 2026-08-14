सर्विस हथियार से सिपाही की पत्नी ने खुद को मारी गोली, मौत; इलाके में मचा हड़कंप
सहारनपुर में सदर बाजार थाना क्षेत्र के हकीकत नगर की घटना, पति को हिरासत में लेकर की जा रही पूछताछ
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 14, 2026 at 6:31 PM IST|
Updated : August 14, 2026 at 7:17 PM IST
सहारनपुर : सदर बाजार थाना क्षेत्र के हकीकत नगर में शुक्रवार को एक सिपाही की पत्नी ने सर्विस राइफल से खुद को गोली मार ली, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई. घटना हकीकत नगर श्मशान घाट के सामने स्थित एक किराए के मकान में हुई. गोली चलने की आवाज़ सुनकर आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया.
सूचना पर थाना सदर बाजार पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी, जिसमें मृतका की पहचान सविता के रूप में हुई है. उसके पति टिंकू सिंह पुलिस विभाग में सिपाही हैं और वर्तमान में खनन गार्ड की ड्यूटी में तैनात हैं. महिला अपने पति और दो बेटियों के साथ पिछले करीब दो वर्षों से यहां किराए के मकान में रह रही थी.
जानकारी के अनुसार, शुक्रवार को सिपाही की पत्नी सविता घर के अंदर मौजूद थीं. इसी दौरान उन्होंने पति की सर्विस राइफ़ल से खुद को गोली मार ली. गोली गर्दन के दाईं ओर लगने की बात सामने आई है. गंभीर रूप से घायल होने के कारण महिला की मौके पर ही मौत हो गई.
डीआईजी अभिषेक सिंह ने बताया कि थाना सदर बाजार क्षेत्र में कांस्टेबल रिंकू की पत्नी सरिता की गोली लगने से मौत होने की सूचना प्राप्त हुई है. प्रथम दृष्टया सरिता की मृत्यु गनशॉट इंजरी के कारण होना प्रतीत हो रहा है. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, गोली कांस्टेबल रिंकू की सरकारी इंसास राइफल से चली है. घटना के बाद कांस्टेबल रिंकू को हिरासत में लेकर गंभीरता से पूछताछ की जा रही है.
इधर, घटनास्थल को तत्काल सील कर दिया गया है. एफएसएल टीम ने मौके से साक्ष्य एकत्र कर रही है. घटनाक्रम के प्रत्येक पहलू की गहनता से जांच की जा रही है. उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि मृतका के परिजनों ने दंपति के बीच पूर्व से पारिवारिक विवाद होने की बात बताई है. इस संबंध में प्राप्त प्रत्येक तथ्य एवं बयान का सत्यापन करते हुए सभी संभावित पहलुओं को जांच में शामिल किया जा रहा है. फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.
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