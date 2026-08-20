कौशांबी में सिपाही की पत्नी ने किया सुसाइड, चार महीने पहले हुई थी शादी, मामले की छानबीन में जुटी पुलिस
सिपाही एक मकान में तीसरी मंजिल पर पत्नी शिवानी के साथ किराए पर रहता था. ड्यूटी पर लौटने पर जानकारी हुई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 20, 2026 at 7:47 PM IST|
Updated : August 20, 2026 at 8:10 PM IST
कौशांबी : मंझनपुर कोतवाली क्षेत्र में एक सिपाही की पत्नी का शव गुरुवार को संदिग्ध परिस्थितियों में घर में मिला. मृतका की पहचान शिवानी (24) के रूप में हुई है. दोनों की शादी चार महीने पहले ही हुई थी. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और उच्चाधिकारी तत्काल मौके पर पहुंचे. मामले की छानबीन करने के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया.
पुलिस अधीक्षक सत्यनारायण प्रजापत ने बताया, महिला के पति रवि सिंह यूपी पुलिस में 2021 बैच के सिपाही हैं और मूल रूप से इटावा जिले के रहने वाले हैं. वह मंझनपुर कस्बे में स्थित एक मकान में तीसरी मंजिल पर अपनी पत्नी शिवानी के साथ किराए पर रहते थे. गुरुवार को सिपाही रवि सिंह ड्यूटी पर तैनात थे. घर पहुंचे तो कमरे का दरवाजा बंद मिला.
अनहोनी की आशंका पर रवि ने आसपास के लोगों के साथ दरवाजा तोड़ा. अंदर गए शिवानी का शव पड़ा था. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल की. मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी सत्यनारायण प्रजापत और अपर पुलिस अधीक्षक भारी पुलिस बल व फोरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे. अधिकारियों ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और फील्ड यूनिट ने जरूरी साक्ष्य जुटाए.
पुलिस अधीक्षक सत्यनारायण प्रजापत ने बताया, फिलहाल शिवानी ने यह आत्मघाती कदम किन परिस्थितियों और कारणों के चलते उठाया, इसका खुलासा नहीं हो पाया है. पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है और परिजनों से पूछताछ के साथ आगे की जांच आगे शुरू कर दिया है.
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