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कौशांबी में सिपाही की पत्नी ने किया सुसाइड, चार महीने पहले हुई थी शादी, मामले की छानबीन में जुटी पुलिस

कमरे में मिला सिपाही की पत्नी का शव. ( Photo Credit; ETV Bharat )

कौशांबी : मंझनपुर कोतवाली क्षेत्र में एक सिपाही की पत्नी का शव गुरुवार को संदिग्ध परिस्थितियों में घर में मिला. मृतका की पहचान शिवानी (24) के रूप में हुई है. दोनों की शादी चार महीने पहले ही हुई थी. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और उच्चाधिकारी तत्काल मौके पर पहुंचे. मामले की छानबीन करने के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया. पुलिस अधीक्षक सत्यनारायण प्रजापत ने बताया, महिला के पति रवि सिंह यूपी पुलिस में 2021 बैच के सिपाही हैं और मूल रूप से इटावा जिले के रहने वाले हैं. वह मंझनपुर कस्बे में स्थित एक मकान में तीसरी मंजिल पर अपनी पत्नी शिवानी के साथ किराए पर रहते थे. गुरुवार को सिपाही रवि सिंह ड्यूटी पर तैनात थे. घर पहुंचे तो कमरे का दरवाजा बंद मिला. पुलिस कर रही जांच पड़ताल. (Video Credit; ETV Bharat)