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झांसी में कॉन्स्टेबल की लिव इन पार्टनर चला रही थी सट्टा का कारोबार, 1.46 करोड़ का सोना और 11 लाख की चांदी बरामद

पुलिस ने मौके से दो महिलाओं को गिरफ्तार किया है. साथ ही पुलिस कर्मी रजत सिंह को बर्खास्त कर दिया गया है.

पुलिस ने दोनों महिलाओं को किया गिरफ्तार.
पुलिस ने दोनों महिलाओं को किया गिरफ्तार. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 8, 2026 at 6:56 PM IST

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झांसी : सट्टा खिलाने वालों के खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है. आलीशान कॉलोनी में चल रहे एक बड़े गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया है. मामले में दो महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है. इनमें से एक महिला झांसी में तैनात रहे एक पुलिसकर्मी की लिव इन पार्टनर है. पुलिसकर्मी के साथ मिलकर वह सट्टा का कारोबार कर रही थी. मौके से 1 करोड़ 46 लाख रुपए का सोना, 11 लाख रुपए की चांदी और लगभग 19 लाख रुपए कैश बरामद हुआ है. एसएसपी ने सिपाही को बर्खास्त कर दिया है.

एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति ने बताया, ऑपरेशन 720 के तहत ऑनलाइन सट्टा कारोबारियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है. बीते रोज मुखबिर की सूचना पर सीपरी बाजार थाना क्षेत्र में बिहारी तिराहा के पास सामने स्थित एक पॉश कॉलोनी में सीपरी बाजार, महिला थाना व स्वाट टीम ने संयुक्त रूप से छापा मारा. एक बिल्डिंग के तीसरे मंजिल पर बने एक फ्लैट में मौजूद दो महिलाओं को हिरासत में लिया.

महिलाओं ने पूछताछ में अपने नाम प्रेमनगर थाना क्षेत्र स्थित शास्त्री नगर निवासी निशा खान व कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित छनियापुरा निवासी यशस्वी द्विवेदी बताए. निशा खान ने बताया कि यह फ्लैट सुमित साहू और आशीष ने किराए पर लिया है. यहां से ऑनलाइन सट्टा का संचालन होता है. इसमें स्वॉट टीम का पूर्व सिपाही रजत सिंह भी शामिल है. निशा ने बताया कि वह सुमित साहू के इस सेंटर की केयर टेकर है. वहीं दूसरी महिला यशस्वी ने बताया कि वह सिपाही रजत की दोस्त है.

एसएसपी ने बताया, मौके पर मिला सारा सामान पुलिसकर्मी रजत सिंह का था. आरोपी यशस्वी द्विवेदी लगभग एक साल से रजत के साथ इस फ्लैट में रह रही थी. रजत ने उसे एक मंगल सूत्र भी दिया था, जिसे पुलिस ने बरामद किया है. इस काम में सुमित साहू, विशेष भार्गव, प्रभात अग्रवाल भी शामिल हैं. पूर्व में गिरफ्तार हो चुका भाजपा नेता आशीष उपाध्याय भी इस काम में संलिप्त था.

फ्लैट के अन्दर रखे सेंट्रल टेबिल पर एक आसमानी रंग का ट्रॉली बैग मिला था, उसे चेक किया तो उसमें भारी मात्रा में 100, 200 व 500 रुपए के नोट के बंडल, सोने-चांदी के बिस्किट व जेवर बरामद हुए. बरामद नोट 18.92 लाख रुपए, 939 ग्राम सोना (अनुमानित कीमत लगभग 1.46 करोड़ रुपए), 4 किलोग्राम चांदी की 9 ईट (अनुमानित कीमत लगभग 11 लाख रुपए) है.

इनके अलावा 12 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं, जिनमें सट्टा की आइडी व वेबसाइट पाई गई है. एक रजिस्टर व लैपटॉप भी मिला है, जिनमें सट्टे से सम्बन्धित लेनदेन व कुछ लोगों के नाम हैं.

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