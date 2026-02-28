ETV Bharat / state

बरेली में घर के अंदर मिला सिपाही का शव, गले पर कसाव का निशान, परिजन बोले- हत्या की गई

बरेली : सीबीगंज थाना क्षेत्र की एक कॉलोनी में सिपाही की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से इलाके में सनसनी फैल गई. सिपाही मनोज मौर्य का शव उनके ही घर में मिला. घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया. सूचना मिलते ही सीबीगंज थाना पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाए. पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है.

सिपाही मनोज मौर्य मूल रूप से शेरगढ़ क्षेत्र के रहने वाले थे. उनकी तैनाती अमरोहा जनपद में थी और हाल ही में उनका तबादला मुरादाबाद हुआ था. शनिवार को उन्हें नई तैनाती पर ज्वाइन करना था. कुछ समय पहले ही उन्होंने कैंफर स्टेट कॉलोनी में नया मकान बनवाया था और इन दिनों घर में सामान शिफ्ट करने का काम चल रहा था.

परिजनों के अनुसार मनोज की पत्नी ने फोन कर पहले हार्ट अटैक से मौत की जानकारी दी. जब परिवार के लोग मौके पर पहुंचे, तो उन्होंने गले पर कसाव के निशान और जीभ बाहर निकली देखी. इस पर उन्होंने हत्या की आशंका जताते हुए तुरंत पुलिस को सूचना दी.