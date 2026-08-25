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बागपत में संदिग्ध परिस्थितियों में कमरे में मिला सिपाही का शव, डेढ़ महीने बाद था रिटायरमेंट

बागपत : शहर कोतवाली क्षेत्र में मंगलवार को संदिग्ध परिस्थितियों में कॉन्स्टेबल का शव मिलने से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. मृतक कॉन्स्टेबल की पहचान सुभाष (62) के रूप में हुई है. वह मूल रूप से बुलंदशहर का रहने वाला बताया जा रहा है. बागपत पुलिस लाइन में चार साल से तैनात था. मकान में कॉन्स्टेबल का शव मिलने की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल की जांच-पड़ताल शुरू कर दी.

बताया गया कि कॉन्स्टेबल सुभाष शहर कोतवाली क्षेत्र में किराये के मकान में रह रहा था. मंगलवार को कमरे में शव मिलने की जानकारी पुलिस को दी गई. सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरने के बाद पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया. घटना की जानकारी मिलने पर एडिशनल एसपी ने भी मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया और पुलिसकर्मियों से मामले की जानकारी ली.

कॉन्स्टेबल की मौत की खबर मिलने के बाद पुलिस महकमे में भी चर्चा शुरू हो गई. हालांकि, अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि कॉन्स्टेबल की मौत किन परिस्थितियों में हुई. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. घटनास्थल से जुड़े साक्ष्यों को भी जुटाया जा रहा है और आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है.