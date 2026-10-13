झालावाड़ से कोटा आकर कांस्टेबल ने बेची 14 लाख की स्मैक, नकदी के साथ गिरफ्तार
झालावाड़ पुलिस के कांस्टेबल को एनडीपीएस मामले में पकड़ा. 14 लाख नकदी के साथ स्मैक बेचने से जुड़े सबूत भी मिले.
Published : October 13, 2026 at 11:28 AM IST|
Updated : October 13, 2026 at 1:15 PM IST
कोटा: जयपुर के नरैना थाने में आरएसएस प्रचारक की पिटाई को लेकर पुलिस की भद्द पिट रही है. अब झालावाड़ पुलिस के कांस्टेबल की करतूत ने महकमे को फिर शर्मसार किया. कांस्टेबल अवैध मादक पदार्थों की तस्करी और सप्लाई मामले में कोटा में गिरफ्तार किया गया. कोटा के विज्ञान नगर थाना पुलिस ने सोमवार रात झालावाड़ पुलिस के कांस्टेबल को एनडीपीएस मामले में पकड़ा. उससे 14 लाख रुपए नकद मिले. साथ ही अवैध स्मैक बेचने से जुड़े सबूत भी मिले. दिलचस्प बात है कि इस संबंध में झालावाड़ पुलिस ने ही कोटा पुलिस को सूचना दी थी.
कोटा के विज्ञान नगर थाना अधिकारी राम लक्ष्मण गुर्जर ने बताया, घाटोली थाने में पदस्थापित कांस्टेबल मनोज मालव के संबंध में झालावाड़ डीएसटी से सूचना आई थी. डीएसटी ने बताया था कि मनोज एनडीपीएस के किसी मामले में कोटा में माल डिलीवर करने आया है. वह नशे के कारोबार में शामिल हो सकता है और अभी कोटा में है. इस सूचना पर तत्काल एक्शन लिया और विज्ञान नगर थाना इलाके से ही मनोज को डिटेन कर लिया. मनोज को थाने लाए. उसके पास मिले 14 लाख रुपए जब्त कर लिए. साथ ही मोबाइल पर नशीले पदार्थ बेचने के साक्ष्य भी मिले हैं. इसमें ड्रग्स को लेकर बातचीत हो रही थी.
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पता लगा रहे किस डिलीवर करनी थी स्मैक: एसएचओ गुर्जर ने बताया कि इस मामले की सूचना पर मनोज मालव व अन्य के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट का मुकदमा दर्ज कर लिया है. जांच महावीर नगर थाना अधिकारी हरेंद्र सिंह सौदा कर रहे हैं. मनोज मालव को गिरफ्तार कर लिया. आगे की जांच में देखेंगे कि कौन और लोग भी शामिल हैं. अन्य पुलिसकर्मी तो शामिल नहीं है. दूसरी तरफ किन लोगों को यह माल (स्मैक) डिलीवर किया था. इससे कोटा शहर में नशे का नेटवर्क कौन चला रहा है, इसका भी खुलासा होने की संभावना है.
पकड़ने से पहले माल डिलीवर: झालावाड़ पुलिस को लंबे समय से कांस्टेबल मनोज मालव के अवैध गतिविधियों में लिप्त होने का संदेह था. उस पर निगरानी बढ़ा दी थी. झालावाड़ डीएसटी प्रभारी विष्णु सिंह राजपूत ने बताया कि लंबे समय से मनोज मालव की गतिविधियां संदिग्ध लग रही थी. उसके संबंध में पुलिस अधीक्षक अमित बुडानिया ने निगरानी के निर्देश दिए थे. लगातार उसकी निगरानी की जा रही थी. मनोज के कोटा जाकर स्मैक बेचने की सूचना मिली, जो तत्काल कोटा पुलिस को दी, लेकिन तब तक उसे पकड़ते, वह माल डिलीवर कर चुका था. इसके 14 लाख रुपए ले चुका था.
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