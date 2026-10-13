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झालावाड़ से कोटा आकर कांस्टेबल ने बेची 14 लाख की स्मैक, नकदी के साथ गिरफ्तार

कोटा के विज्ञान नगर थाना पुलिस की गिरफ्त में कांस्टेबल मनोज ( ETV Bharat Kota )

कोटा: जयपुर के नरैना थाने में आरएसएस प्रचारक की पिटाई को लेकर पुलिस की भद्द पिट रही है. अब झालावाड़ पुलिस के कांस्टेबल की करतूत ने महकमे को फिर शर्मसार किया. कांस्टेबल अवैध मादक पदार्थों की तस्करी और सप्लाई मामले में कोटा में गिरफ्तार किया गया. कोटा के विज्ञान नगर थाना पुलिस ने सोमवार रात झालावाड़ पुलिस के कांस्टेबल को एनडीपीएस मामले में पकड़ा. उससे 14 लाख रुपए नकद मिले. साथ ही अवैध स्मैक बेचने से जुड़े सबूत भी मिले. दिलचस्प बात है कि इस संबंध में झालावाड़ पुलिस ने ही कोटा पुलिस को सूचना दी थी.

कोटा के विज्ञान नगर थाना अधिकारी राम लक्ष्मण गुर्जर ने बताया, घाटोली थाने में पदस्थापित कांस्टेबल मनोज मालव के संबंध में झालावाड़ डीएसटी से सूचना आई थी. डीएसटी ने बताया था कि मनोज एनडीपीएस के किसी मामले में कोटा में माल डिलीवर करने आया है. वह नशे के कारोबार में शामिल हो सकता है और अभी कोटा में है. इस सूचना पर तत्काल एक्शन लिया और विज्ञान नगर थाना इलाके से ही मनोज को डिटेन कर लिया. मनोज को थाने लाए. उसके पास मिले 14 लाख रुपए जब्त कर लिए. साथ ही मोबाइल पर नशीले पदार्थ बेचने के साक्ष्य भी मिले हैं. इसमें ड्रग्स को लेकर बातचीत हो रही थी.