कोटा में कांस्टेबल की दूसरी पत्नी ने की आत्महत्या, पुलिस ने शुरू की जांच
असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर अब्दुल हफीज ने बताया कि मुकेश की दूसरी पत्नी बोरखेड़ा थाना इलाके में दो बच्चों के साथ रहती है.
Published : November 20, 2026 at 2:09 PM IST
कोटा : शहर के बोरखेड़ा थाना इलाके में गुरुवार रात को एक 35 वर्षीय विवाहिता ने आत्महत्या कर ली. उसका पति कोटा ग्रामीण पुलिस में कांस्टेबल है. इस कांस्टेबल की यह दूसरी पत्नी है. जबकि कांस्टेबल का पहले ही विवाह अन्य महिला से हो चुका था, उसके दो बच्चे भी है. घटना समृद्धि नगर विस्तार में देर रात करीब 11 बजे हुई. सूचना मिलने पर बोरखेड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची. शव को मौके से रिकवर कर एमबीएस मोर्चरी में रखवाया. शव का पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से होगा. इस पूरे घटनाक्रम की जांच एसडीएम कर रहे हैं.
बोरखेड़ा थाना अधिकारी अजीत बागडोलिया ने बताया कि 35 वर्षीय कविता चौबदार के संबंध में सूचना मिली थी. तत्काल पुलिस मौके पर पहुंच गई थी. जहां पर मौके से शव को रिकवर किया गया और इसे मोर्चरी में शिफ्ट कर दिया था. उसका पति मुकेश शर्मा कोटा ग्रामीण पुलिस में कांस्टेबल है. उसकी ड्यूटी ग्रामीण पुलिस लाइन में ही है. फिलहाल मामले में घटना का कारण सामने नहीं आया है. इसके संबंध में जांच पड़ताल की जाएगी. परिजनों ने तहरीर दी है कि कविता की मौत का वास्तविक कारण सामने आना चाहिए.
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मौके पर सबसे पहले पहुंचे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर अब्दुल हफीज ने बताया कि मुकेश की दूसरी पत्नी भी बोरखेड़ा थाना इलाके में ही रहती है. उसके दो बच्चे भी हैं. मुकेश का दोनों से ठीक संबंध है. इनके परिवार में कोई विवाद या लड़ाई झगड़ा नहीं है. मुकेश ने 2 साल पहले ही कविता चौबदार से विवाह किया था और इस संबंध में जानकारी उसके अन्य परिजनों को थी. दोनों पत्नियां अलग–अलग रहती हैं. एएसआई अब्दुल हफीज का कहना है कि मुकेश ने घटना के समय ड्यूटी पर होने की बात कही है. जब देर रात को घर पहुंचा, तब पत्नी कविता के दरवाजा नहीं खोलने पर उसने काफी तेज खटखटाया था. पड़ोसी भी आ गए थे और इसके बाद दरवाजा तोड़ने पर कविता घटना की स्थिति में मिली थी.
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