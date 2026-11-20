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कोटा में कांस्टेबल की दूसरी पत्नी ने की आत्महत्या, पुलिस ने शुरू की जांच

Borkheda Police Station ( ETV Bharat File Photo )

कोटा : शहर के बोरखेड़ा थाना इलाके में गुरुवार रात को एक 35 वर्षीय विवाहिता ने आत्महत्या कर ली. उसका पति कोटा ग्रामीण पुलिस में कांस्टेबल है. इस कांस्टेबल की यह दूसरी पत्नी है. जबकि कांस्टेबल का पहले ही विवाह अन्य महिला से हो चुका था, उसके दो बच्चे भी है. घटना समृद्धि नगर विस्तार में देर रात करीब 11 बजे हुई. सूचना मिलने पर बोरखेड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची. शव को मौके से रिकवर कर एमबीएस मोर्चरी में रखवाया. शव का पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से होगा. इस पूरे घटनाक्रम की जांच एसडीएम कर रहे हैं.

बोरखेड़ा थाना अधिकारी अजीत बागडोलिया ने बताया कि 35 वर्षीय कविता चौबदार के संबंध में सूचना मिली थी. तत्काल पुलिस मौके पर पहुंच गई थी. जहां पर मौके से शव को रिकवर किया गया और इसे मोर्चरी में शिफ्ट कर दिया था. उसका पति मुकेश शर्मा कोटा ग्रामीण पुलिस में कांस्टेबल है. उसकी ड्यूटी ग्रामीण पुलिस लाइन में ही है. फिलहाल मामले में घटना का कारण सामने नहीं आया है. इसके संबंध में जांच पड़ताल की जाएगी. परिजनों ने तहरीर दी है कि कविता की मौत का वास्तविक कारण सामने आना चाहिए.