ETV Bharat / state

कांस्टेबल सुनील शुक्ला पुलिस सेवा से बर्खास्त; सोशल मीडिया पर अधिकारियों पर लगाए थे आरोप

इस मामले की जांच के लिए 7 मई 2026 को एक समिति बनाई गई थी. समिति ने मामले की विस्तार से जांच की गई.

कांस्टेबल सुनील शुक्ला पुलिस सेवा से बर्खास्त.
कांस्टेबल सुनील शुक्ला पुलिस सेवा से बर्खास्त. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 28, 2026 at 11:24 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ: पुलिस कमिश्नरेट ने विभागीय अनुशासन तोड़ने और सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करने के आरोपों के तहत सिपाही सुनील कुमार शुक्ला को खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. कांस्टेबल को पुलिस सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है.

पुलिस कमिश्नरेट द्वारा जारी प्रेस नोट के अनुसार, विभागीय जांच में सुनील कुमार शुक्ला के खिलाफ लगाए गए आरोप सही पाए गए, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है. पुलिस कमिश्नरेट के मुताबिक, इस मामले की जांच के लिए 7 मई 2026 को एक समिति बनाई गई थी. समिति ने मामले की विस्तार से जांच की और सिपाही सुनील कुमार शुक्ला के बयान दर्ज किए गए. साथ ही संबंधित अन्य लोगों के बयान दर्ज किए है.

पुलिस कमिश्नरेट द्वारा जारी प्रेस नोट.
पुलिस कमिश्नरेट द्वारा जारी प्रेस नोट. (Photo Credit: ETV Bharat)

जांच के दौरान सुनील कुमार शुक्ला को अपना पक्ष रखने और अपने आरोपों के खिलाफ सबूत पेश करने का पूरा मौका दिया गया, लेकिन वह कोई ठोस साक्ष्य पेश नहीं कर पाए.

जांच में सामने आया कि सिपाही ने सोशल मीडिया और अन्य मीडिया मंचों पर अपने सीनियर अधिकारियों के खिलाफ बिना किसी प्रमाण के आरोप लगाए हैं. इन आरोपों को सार्वजनिक करने से पुलिस विभाग की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है.

जांच समिति ने यह भी पाया कि उन्होंने अधिकारियों के प्रति अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया और ऐसे बयान दिए जिनसे पुलिस बल के अनुशासन पर प्रतिकूल असर पड़ सकता था.

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, के सिपाही ने बिना अनुमति सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए विभाग से जुड़े मामलों को सार्वजनिक किया. यह उत्तर प्रदेश सोशल मीडिया नीति-2023, उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक आचरण नियमावली-1956 के नियम 3, 6, 7 और 27 के साथ-साथ उत्तर प्रदेश वर्दी विनियम का भी उल्लंघन माना गया है.

विभागीय जांच में सभी आरोप सिद्ध होने के बाद पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ ने सिपाही सुनील कुमार शुक्ला को पुलिस सेवा से बर्खास्त करने का आदेश जारी किया है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि विभाग में अनुशासन सर्वोपरि है और सेवा नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी इसी तरह सख्त कार्रवाई की जाएगी.

यह भी पढ़ें: यूपी के गाजीपुर में प्री मानसून की बारिश से राहत, अगले 48 घंटों में आ रहा मानसून

TAGGED:

UP POLICE CONSTABLE SUNIL SHUKLA
CONSTABLE SUNIL KUMAR SHUKLA JOB
CONSTABLE SUNIL SHUKLA SUSPENDED
UP POLICE SOCIAL MEDIA JOB SUSPEND
LUCKNOW LATEST NEWS UPDATES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.