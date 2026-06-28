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कांस्टेबल सुनील शुक्ला पुलिस सेवा से बर्खास्त; सोशल मीडिया पर अधिकारियों पर लगाए थे आरोप

कांस्टेबल सुनील शुक्ला पुलिस सेवा से बर्खास्त. ( Photo Credit: ETV Bharat )