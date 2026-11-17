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देहरादून 14 लाख की लूट के आरोपी सिद्धांत बडोनी को लेकर सिपाही का वीडियो वायरल, SSP ने किया सस्पेंड

देहरादून लूट के आरोपी सिद्धांत बडोनी को लेकर सिपाही का वीडियो वायरल ( PHOTO-ETV Bharat )

देहरादून: पटेल नगर में 14 लाख रुपए की लूट का मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है. बजरंग दल कार्यकर्ता सिद्धांत बडोनी की गिरफ्तारी के बाद अब एक पुलिसकर्मी का कथित वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में सिपाही सिद्धांत बडोनी के साथ अमानवीय व्यवहार किए जाने की बात करता नजर आ रहा है. वीडियो सामने आने के बाद पुलिस महकमे में हलचल मची हुई है. मामले में एसएसपी ने कॉन्स्टेबल को निलंबित कर दिया है.

दरअसल, पटेलनगर में 14 लाख रुपए की लूट मामले में बजरंग दल कार्यकर्ता सिद्धांत बडोनी की गिरफ्तारी के बाद से ही विवाद गहराया हुआ है. एक तरफ बजरंग दल पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठा रहा है, तो दूसरी तरफ अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक पुलिसकर्मी के कथित वीडियो ने पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया है. वीडियो में सिपाही कथित तौर पर सिद्धांत बडोनी के साथ अमानवीय व्यवहार किए जाने की बात कहता सुनाई दे रहा है. साथ ही एक पुलिस अधिकारी का जिक्र करते हुए कुछ विवादित टिप्पणियां भी करता नजर आ रहा है. वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस विभाग की कार्यशैली और आम लोगों के साथ पुलिस के व्यवहार को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं.