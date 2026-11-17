देहरादून 14 लाख की लूट के आरोपी सिद्धांत बडोनी को लेकर सिपाही का वीडियो वायरल, SSP ने किया सस्पेंड
सिद्धांत बडोनी की गिरफ्तारी से जुड़े कॉन्स्टेबल का कथित वीडियो वायरल, देहरादून एसएसपी ने कॉन्स्टेबल को सस्पेंड किया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 17, 2026 at 3:49 PM IST
देहरादून: पटेल नगर में 14 लाख रुपए की लूट का मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है. बजरंग दल कार्यकर्ता सिद्धांत बडोनी की गिरफ्तारी के बाद अब एक पुलिसकर्मी का कथित वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में सिपाही सिद्धांत बडोनी के साथ अमानवीय व्यवहार किए जाने की बात करता नजर आ रहा है. वीडियो सामने आने के बाद पुलिस महकमे में हलचल मची हुई है. मामले में एसएसपी ने कॉन्स्टेबल को निलंबित कर दिया है.
दरअसल, पटेलनगर में 14 लाख रुपए की लूट मामले में बजरंग दल कार्यकर्ता सिद्धांत बडोनी की गिरफ्तारी के बाद से ही विवाद गहराया हुआ है. एक तरफ बजरंग दल पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठा रहा है, तो दूसरी तरफ अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक पुलिसकर्मी के कथित वीडियो ने पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया है. वीडियो में सिपाही कथित तौर पर सिद्धांत बडोनी के साथ अमानवीय व्यवहार किए जाने की बात कहता सुनाई दे रहा है. साथ ही एक पुलिस अधिकारी का जिक्र करते हुए कुछ विवादित टिप्पणियां भी करता नजर आ रहा है. वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस विभाग की कार्यशैली और आम लोगों के साथ पुलिस के व्यवहार को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं.
हालांकि, वायरल वीडियो में कही गई बातों की वास्तविकता और पूरे घटनाक्रम की स्वतंत्र पुष्टि होना अभी बाकी है. इसी को देखते हुए एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल ने पटेलनगर पुलिस पर लगे आरोपों की जांच एसपी देहात जया बलूनी को सौंपी है. वहीं, लूटकांड की विवेचना थानाध्यक्ष सहसपुर कर रहे हैं.
एसएसपी के मुताबिक, घटना में फरार आरोपी आदित्य का एक अन्य वीडियो भी इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है. उसकी भी जांच कराई जा रही है. वीडियो में किए गए दावों की सच्चाई और पूरे घटनाक्रम की गहनता से पड़ताल की जाएगी.
कॉन्स्टेबल का कथित वीडियो एसएसपी के संज्ञान में आने के बाद कोतवाली पटेल नगर में तैनात प्रवीण कुमार को सस्पेंड कर दिया गया है. हालांकि, वीडियो की जांच की जा रही है.
-शेखर सुयाल, एसपी सिटी-
फिलहाल इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि सिद्धांत बडोनी के साथ कथित तौर पर क्या व्यवहार किया गया और वायरल वीडियो में सिपाही द्वारा किए गए दावों में कितनी सच्चाई है? क्या पुलिसकर्मी ने वाकई अमानवीय व्यवहार किया या वीडियो में कही गई बातों का कोई दूसरा संदर्भ है?
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