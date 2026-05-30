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​बुलंदशहर में नशे में राहगीरों से की अभद्रता; वीडियो वायरल होने के बाद सिपाही निलंबित, विभागीय कार्रवाई शुरू

प्रतीकात्मक तस्वीर ( Photo credit: ETV Bharat )