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आरक्षक ने दोस्त का मोबाइल चोरी कर पार किया पैसा, 4 लाख 87 हजार ऑनलाइन गेम में उड़ाए, आरोपी गिरफ्तार

आरक्षक ने बैरक में दोस्त का मोबाइल चोरी करके लाखों रुपए ऑनलाइन गेम में उड़ा दिए.आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है.

Constable stole friend mobile Squandered money
आरक्षक ने दोस्त का मोबाइल चोरी कर पार किया पैसा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 31, 2026 at 12:06 PM IST

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जांजगीर चांपा : जिला में आरक्षक ने अपने साथी आरक्षक का मोबाइल चुराकर 4 लाख 87 हजार रुपए चुराया. ऑनलाइन गेम में पैसा लगाया. मोबाइल चोरी के मामले में साइबर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. आरोपी आरक्षक सुनील कुमार को पकड़ कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.

मोबाइल गायब कर ऑनलाइन पैसा किया ट्रांसफर
पुटपुरा 11वीं बटालियन में पदस्थ आरक्षक सुधीर कुमार सिंह 23 अप्रैल को अपना मोबाइल बैरक में चार्जिंग कर रहा था. कुछ समय बाद मोबाइल गायब हो गया था.कुछ दिन बाद पैसा की आवश्यकता पड़ने पर बैक पहुंचा तो खाता कर बैलेंस खाली हो गया था. 24 अप्रैल से 3 मई के बीच अलग-अलग ऑनलाइन माध्यम से 4 लाख 87 हजार 911 रुपए निकाल लिए गए थे. मामले की शिकायत आरक्षक ने साइबर सेल जांजगीर में ऑनलाइन शिकायत की.

आरक्षक ने दोस्त का मोबाइल चोरी कर पार किया पैसा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

साइबर पुलिस ने मामले की जांच करते हुए मोबाइल का लोकेशन ट्रेस किया. 11वीं बटालियन में आरक्षक सुनील कुमार यादव को हिरासत में लिया. पुलिस की पूछताछ में आरोप स्वीकार किया. पुलिस ने आरोपी को धारा 303(2)BNS और सूचना औद्योगिकी अधिनियम की धारा 66सी और 66 डी के तहत कार्रवाई की है- योगिता खापर्डे, सीएसपी


जांजगीर चांपा जिला के साइबर सेल में आरक्षक के मोबाइल चोरी और लाखों रुपए लेने के मामले में आरोपी आरक्षक को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.

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ACCUSED ARRESTED IN JANJGIR CHAMPA
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SQUANDERED MONEY ON ONLINE GAMES

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