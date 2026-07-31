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आरक्षक ने दोस्त का मोबाइल चोरी कर पार किया पैसा, 4 लाख 87 हजार ऑनलाइन गेम में उड़ाए, आरोपी गिरफ्तार

आरक्षक ने दोस्त का मोबाइल चोरी कर पार किया पैसा ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

जांजगीर चांपा : जिला में आरक्षक ने अपने साथी आरक्षक का मोबाइल चुराकर 4 लाख 87 हजार रुपए चुराया. ऑनलाइन गेम में पैसा लगाया. मोबाइल चोरी के मामले में साइबर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. आरोपी आरक्षक सुनील कुमार को पकड़ कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.





मोबाइल गायब कर ऑनलाइन पैसा किया ट्रांसफर

पुटपुरा 11वीं बटालियन में पदस्थ आरक्षक सुधीर कुमार सिंह 23 अप्रैल को अपना मोबाइल बैरक में चार्जिंग कर रहा था. कुछ समय बाद मोबाइल गायब हो गया था.कुछ दिन बाद पैसा की आवश्यकता पड़ने पर बैक पहुंचा तो खाता कर बैलेंस खाली हो गया था. 24 अप्रैल से 3 मई के बीच अलग-अलग ऑनलाइन माध्यम से 4 लाख 87 हजार 911 रुपए निकाल लिए गए थे. मामले की शिकायत आरक्षक ने साइबर सेल जांजगीर में ऑनलाइन शिकायत की.