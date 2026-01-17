ETV Bharat / state

बदायूं में सिपाही के थप्पड़ से बच्चा हुआ बेहोश, ग्रामीणों ने सड़क जाम कर किया हंगामा, एसपी देहात ने किया सस्पेंड

ग्रामीणों ने किया हंगामा. ( Photo Credit; Badaun Police )

बदायूं : बिल्सी थाना क्षेत्र के ग्राम बांस बरौलिया में एक छोटे बच्चे पुलिस कर्मी ने थप्पड़ मार दिया. इससे आक्रोशित ग्रामीणों ने बिल्सी-वजीरगंज मार्ग पर जाम लगा दिया. परिजनों ने पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए नारेबाजी की. मौके पर पहुंचे सीओ बिल्सी पुलिस फोर्स के साथ पहुंचे और जाम खुलवाने की कोशिश की. लेकिन ग्रामीण अपनी मांग पर अडे़ रहे. करीब दो घंटे तक ग्रामीणों ने जाम खुलने नहीं दिया. मौके पर पहुंचे एसपी देहात ने सिपाही को सस्पेंड कर दिया और जांच सीओ बिल्सी को सौंपी है. बिल्सी थाना क्षेत्र के बांस बरौलिया के रहने वाले राजकमल ने आरोप लगाया कि उनका बेटा अपनी टायर पंचर की दुकान पर बैठा था. इसी दौरान बिल्सी थाने में तैनात एक पुलिस कर्मी आया और मोटरसाइकिल के पहिए में हवा डालने को कहा. जब बच्चे ने हवा डालने से मना किया, तो पुलिसकर्मी ने उसके साथ मारपीट की. जिससे बेटा बेहोश हो गया.