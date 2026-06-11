बेगुनाह को अवैध तरीके से हिरासत में रखा, रिश्वत वसूली; SP के निर्देश पर सिपाही लाइन हाजिर
आरोप है कि पीड़ित को इस झूठे मामले और थाने के टॉर्चर से छोड़ने के एवज में मोटी रकम की मांग की गई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 11, 2026 at 11:56 AM IST
शामली: बेगुनाह व्यक्ति को थाने में अवैध रूप से हिरासत में रखने और रिश्वत वसूलने के आरोप में सिपाही को लाइन हाजिर कर दिया गया है. मामला सामने आने पर जिले के पुलिस अधीक्षक ने जांच कराई और तत्काल एक्शन लेते हुए सिपाही को लाइन हाजिर कर दिया.
अपर पुलिस अधीक्षक सुमित शुक्ला ने बताया कि एक शिकायत कांधला निवासी व्यक्ति द्वारा की गई थी. इसकी जांच में प्रथम दृस्टया आरोप सही पाए गए हैं. इसी के आधार पर पुलिस अधीक्षक द्वारा सिपाही को लाइन हाजिर कर दिया गया है. मामले की जांच अभी जारी है.
जानकारी के मुताबिक, मामला जनपद शामली के कांधला थाने का है. थाने में पिछले 4 सालों से तैनात सिपाही मोनू नागर पर आरोप है कि उसने कांधला कस्बे के मोहल्ला खैल निवासी आरिफ कुरैशी नाम के एक व्यक्ति को न सिर्फ अवैध रूप से थाने में हिरासत में रखा, बल्कि उसके साथ बेरहमी से मारपीट भी की.
आरोप है कि आरिफ कुरैशी को इस झूठे मामले और थाने के टॉर्चर से छोड़ने के एवज में मोटी रकम की मांग की गई. इतना ही नहीं पूरे मामले को रफा-दफा करने के लिए 16 हजार रुपए की रिश्वत ली गई. इसके बाद उसे छोड़ा गया.
सिपाही को लगा कि पैसे मिल गए तो मामला यहीं दफन हो गया लेकिन पीड़ित आरिफ ने हार नहीं मानी और सिपाही की इस गुंडागर्दी और वसूली से परेशान होकर हिम्मत दिखाई और पूरे मामले की शिकायत पुलिस के उच्च अधिकारियों से कर दी.
जब आला अफसरों ने मामले की जांच कराई तो सिपाही मोनू नागर पर लगे आरोप सही पाए गए. इसका नतीजा यह हुआ कि 4 साल से एक ही थाने में मलाई काट रहे सिपाही मोनू नागर पर सीधे गाज गिर गई और उसे लाइन हाजिर कर दिया गया.
यह भी पढ़ें: थाने में ही आत्मदाह ! खनन माफिया के टॉर्चर पर खामोश थी यूपी पुलिस !