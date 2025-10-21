ETV Bharat / state

यूपी पुलिस का जांबाज सिपाही; 20 फीट गहरे नाले में गिरे युवक को बचाने के लिए लगा दी छलांग, सकुशल निकाला बाहर

उन्नाव में पीआरवी पर तैनात मनोज कुमार पाल की स्थानीय लोग और एसपी ने की सराहना

हवलदार मनोज कुमार पाल
हवलदार मनोज कुमार पाल. (Photo Credit; Unnao Police)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 21, 2025 at 7:24 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

उन्नावः जिले में पुलिस का मानवीय चेहरा सामने आया है. हवलदार मनोज कुमार पाल ने मंगलवार को इंसानियत की मिसाल पेश करते हुए दो घायल युवकों की जान बचाई है. हसनगंज थाना क्षेत्र में ड्यूटी खत्म कर घर लौटते समय मनोज पाल को बाइक सहित करीब 20 फीट गहरे नाले में कूदकर बाइक सहित गिरे युवक को निकाला और अस्पताल भिजवाया. सिपाही के इस कार्य की एसपी के साथ ही स्थानीय लोगों ने सराहना की है.

सीओ हसनगंज उन्नाव अरविंद चौरसिया ने बताया कि हसनगंज थाना क्षेत्र में लालपुर-नवाई रोड पुल के पास नाले में एक युवक बाइक समेत गिर गया है. इसी दौरान पीआरवी 6107 पर तैनात मनोज कुमार पाल अपनी ड्यूटी पूरी कर घर लौट रहे थे. उन्होंने रास्ते में एक लड़की को घायल अवस्था में देखा, इस पर उन्होंने उससे पूछा एक्सीडेंट हुआ है. इस पर लड़की ने बताया कि उसका मित्र बाइक लेकर नाले में गिर गया है, उसकी जान बचा लीजिए. स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए मनोज कुमार ने तुरंत अपनी वर्दी में ही नाले में छलांग लगा दी.

लगभग आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद उन्होंने युवक और बाइक को नाले से बाहर निकाला. जिसकी पहचान पप्पू (25) निवासी कांथा के रूप में हुई है. घायल युवक को हसनगंज के स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनकी हालत स्थिर बताई. सीओ ने बताया कि मनोज पाल के इस सराहनीय कार्य पर पुलिस अधीक्षक ने नकद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र देने की घोषणा की है.

वहीं, स्थानीय लोगों ने भी मनोज कुमार के समय पर किए गए बचाव कार्य की प्रशंसा करते हुए कहा कि यदि वे तुरंत नाले में न कूदते तो जान जा सकती थी. वहीं, मनोज कुमार पाल ने कहा कि ये मेरा कर्तव्य था, जो मैंने निभाया. क्योंकि मैं तैरना जानता हूं, इसलिए बिना संकोच किए पानी में कूद कर लोगों की जान बचाता हूं.

इसे भी पढ़ें-गरीबों के घर में खुशियां बांटता कपड़ा बैंक, जरूरतमंदों की मदद कर रहा एक सिपाही का अभियान

TAGGED:

ACCIDENT IN UNNAO
YOUTH FELL DRAIN UNNAO
CONSTABLE RESCUES YOUTH DRAIN
UNNAO NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दीपोत्सव प्रोग्राम के मंच पर विदेशी कलाकारों ने किया रामलीला का मंचन, अयोध्या देखकर मोहित हुए कलाकार

ऑनलाइन गेम से बढ़ रहे अपराध और आत्महत्या के मामले; यूपी पुलिस गेमिंग प्लेटफॉर्म का जुटा रही डेटा

यूपी में धनतेरस पर बंपर खरीदारी, लखनऊ में 100 करोड़ के बर्तन बिके, GST कम होने से बाजारों में रौनक

इस बार त्योहार पर यात्रियों को आसानी से मिल रहा तत्काल टिकट, आधार से ओटीपी के बाद कम हो गई दलालों की सेंधमारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.