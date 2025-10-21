यूपी पुलिस का जांबाज सिपाही; 20 फीट गहरे नाले में गिरे युवक को बचाने के लिए लगा दी छलांग, सकुशल निकाला बाहर
उन्नाव में पीआरवी पर तैनात मनोज कुमार पाल की स्थानीय लोग और एसपी ने की सराहना
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 21, 2025 at 7:24 PM IST
उन्नावः जिले में पुलिस का मानवीय चेहरा सामने आया है. हवलदार मनोज कुमार पाल ने मंगलवार को इंसानियत की मिसाल पेश करते हुए दो घायल युवकों की जान बचाई है. हसनगंज थाना क्षेत्र में ड्यूटी खत्म कर घर लौटते समय मनोज पाल को बाइक सहित करीब 20 फीट गहरे नाले में कूदकर बाइक सहित गिरे युवक को निकाला और अस्पताल भिजवाया. सिपाही के इस कार्य की एसपी के साथ ही स्थानीय लोगों ने सराहना की है.
सीओ हसनगंज उन्नाव अरविंद चौरसिया ने बताया कि हसनगंज थाना क्षेत्र में लालपुर-नवाई रोड पुल के पास नाले में एक युवक बाइक समेत गिर गया है. इसी दौरान पीआरवी 6107 पर तैनात मनोज कुमार पाल अपनी ड्यूटी पूरी कर घर लौट रहे थे. उन्होंने रास्ते में एक लड़की को घायल अवस्था में देखा, इस पर उन्होंने उससे पूछा एक्सीडेंट हुआ है. इस पर लड़की ने बताया कि उसका मित्र बाइक लेकर नाले में गिर गया है, उसकी जान बचा लीजिए. स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए मनोज कुमार ने तुरंत अपनी वर्दी में ही नाले में छलांग लगा दी.
📌कर्तव्यनिष्ठा की मिसाल: पीआरवीकर्मी ने बिना समय गंवाए नाले में कूदकर बचाई युवक की जान📌— UNNAO POLICE (@unnaopolice) October 21, 2025
आज दिनांक 21.10.2025 को थाना हसनगंज की पीआरवी 6107 मे तैनात चालक कंपनी हवलदार मनोज कुमार पाल ड्यूटी समाप्त कर घर लौट रहे थे तभी थाना हसनगंज क्षेत्रांतर्गत नवई लालपुर के मध्य सड़क हादसे का… pic.twitter.com/VHgKm2f5Dc
लगभग आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद उन्होंने युवक और बाइक को नाले से बाहर निकाला. जिसकी पहचान पप्पू (25) निवासी कांथा के रूप में हुई है. घायल युवक को हसनगंज के स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनकी हालत स्थिर बताई. सीओ ने बताया कि मनोज पाल के इस सराहनीय कार्य पर पुलिस अधीक्षक ने नकद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र देने की घोषणा की है.
वहीं, स्थानीय लोगों ने भी मनोज कुमार के समय पर किए गए बचाव कार्य की प्रशंसा करते हुए कहा कि यदि वे तुरंत नाले में न कूदते तो जान जा सकती थी. वहीं, मनोज कुमार पाल ने कहा कि ये मेरा कर्तव्य था, जो मैंने निभाया. क्योंकि मैं तैरना जानता हूं, इसलिए बिना संकोच किए पानी में कूद कर लोगों की जान बचाता हूं.
इसे भी पढ़ें-गरीबों के घर में खुशियां बांटता कपड़ा बैंक, जरूरतमंदों की मदद कर रहा एक सिपाही का अभियान