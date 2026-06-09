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गोरखपुर में सिपाही भर्ती परीक्षा, मोबाइल लेकर परीक्षा कक्ष में पहुंचा अभ्यर्थी गिरफ्तार

एम्स पुलिस ने की विधिक कार्रवाई, पूछताछ के बाद जेल भेजा गया.

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गोरखपुर में सिपाही भर्ती परीक्षा. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 9, 2026 at 8:55 AM IST

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गोरखपुर: गोरखपुर में सिपाही भर्ती परीक्षा में सोमवार को शामिल एक परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष में मोबाइल के साथ पकड़ा गया. उसका सेंटर नीना थापा स्कूल में था. परीक्षा के दौरान परीक्षार्थी का व्यवहार जब असामान्य लगा तो परीक्षा कक्षा में तैनात कक्ष निरीक्षक ने जांच की तो उसके पास से मोबाइल निकला, कक्ष निरीक्षक ने तत्काल केंद्र व्यवस्थापक को दी. अब सवाल उठना लाजिमी है कि संघन जांच के बाद परीक्षा कक्ष में वह मोबाइल लेकर पहुंचा कैसे.

जानकारी के मुताबिक बिहार प्रांत के नालंदा जिले के अस्थावा थाना क्षेत्र के बेलवरिया का रहने वाले राम प्रकाश चौहान सिपाही भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए गोरखपुर आया था. उसका परीक्षा का सेंटर नीना थापा स्कूल में था. तमाम जांच के बाद परीक्षा कक्ष में दाखिल राम प्रकाश चौहान अंडरवियर में मोबाइल छिपाकर परीक्षा कक्ष में दाखिल हुआ था, कुछ देर बाद जैसे ही, वह इधर-उधर हुआ परीक्षा निरीक्षक की नजर पड़ी तो तत्काल चेकिंग कराई. उसके पास से मोबाइल फोन बरामद हुआ.

परीक्षार्थी के पास मोबाइल होने की सूचना केंद्र व्यवस्थापक ने एम्स थाने को दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने उससे पूछताछ की और थाने ले आई. केंद्र व्यवस्थापक की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है. पुलिस ने आरोपी का मोबाइल कब्जे में लेकर उन तमाम बिंदुओं पर जांच शुरू कर दी है.

एम्स थाना प्रभारी संतोष अवस्थी ने बताया कि नीना थापा कॉलेज से फोन के जरिए सूचना मिली वहां पर पहुंचकर मोबाइल समेत राम प्रकाश चौहान को हिरासत में लिया. पूछताछ में उसने बताया कि अंडरवियर के नीचे रबर लगाकर मोबाइल को रखा गया था. आरोपी के खिलाफ खिलाफ 3/4 परीक्षा अधिनियम व वीएनस की धारा 221, 318 के तत्व मुकदमा पंजीकृत उसे जेल भेज दिया गया.

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