कांस्टेबल भर्ती 2025: कालीबाई बटालियन की चयन सूची जारी, 31 दिसंबर से होगा दस्तावेजों का सत्यापन

दस्तावेज सत्यापन का शेड्यूल घोषित, चयनित अभ्यर्थियों को मूल दस्तावेजों के साथ कार्यालय में देनी होगी उपस्थिति.

पुलिस मुख्यालय जयपुर. (ETV Bharat jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 29, 2025 at 6:47 PM IST

2 Min Read
जयपुरः कांस्टेबल भर्ती-2025 के तहत कालीबाई बटालियन (आरएसी, अलवर) के लिए चयनित अभ्यर्थियों की चयन सूची सोमवार को जारी हो गई है. कमांडेंट, पांचवीं बटालियन, आरएसी, जयपुर ने कालीबाई बटालियन (आरएसी, अलवर) के लिए आयोजित कांस्टेबल भर्ती परीक्षा-2025 के अगले चरण की तैयारी पूरी कर ली है. विभाग द्वारा लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता और शारीरिक माप-तौल में सफल रहे 536 अभ्यर्थियों की चयन सूची जारी कर दी गई है.

इस भर्ती के जरिए कांस्टेबल सामान्य, चालक और बैंड के खाली पदों को भरा जा रहा है. कमांडेंट चुनाराम जाट ने बताया कि चयनित अभ्यर्थियों के लिए दस्तावेज सत्यापन, चरित्र सत्यापन और स्वास्थ्य परीक्षण का कार्यक्रम कार्यालय कमांडेंट, पांचवीं बटालियन आरएसी, जयपुर में किया जाएगा.

यह है दस्तावेज सत्यापन का शेड्यूलः उन्होंने बताया कि 31 दिसंबर, 2025 को क्रम 1 से 200 तक के सामान्य कांस्टेबल के अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन होगा. 1 जनवरी 2026 को क्रम संख्या 201 से 400 तक के कांस्टेबल सामान्य के अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा. इसी तरह, 2 जनवरी को 401 से 499 क्रम के कांस्टेबल सामान्य के अभ्यर्थियों और कांस्टेबल (चालक व बैंड) के अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन होगा.

यह दस्तावेज साथ लाने होंगेः उन्होंने बताया कि अभ्यर्थियों को अपने साथ सभी मूल दस्तावेज और उनकी स्वयं द्वारा प्रमाणित एक-एक फोटो कॉपी लानी होगी. आवश्यक दस्तावेजों में शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र, आयु प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र, मूल निवास प्रमाण-पत्र और चरित्र प्रमाण-पत्र शामिल हैं. इसके अतिरिक्त, अभ्यर्थियों को विवाह पंजीयन, दहेज नहीं लेने संबंधी घोषणा पत्र, संतान संबंधी शपथ पत्र और 10 पासपोर्ट साइज फोटो भी साथ रखने होंगे.

तय दिन नहीं पहुंचे तो सूची से हट जाएगा नामः उन्होंने बताया कि दस्तावेज सत्यापन और स्वास्थ्य परीक्षण की प्रक्रिया में 2 से 3 दिन का समय लग सकता है. ऐसे में अभ्यर्थियों को पूरी तैयारी के साथ आने की हिदायत दी गई है. कोई अभ्यर्थी निर्धारित तिथि को उपस्थित नहीं होता है, तो यह माना जाएगा कि वह नियुक्ति का इच्छुक नहीं है और चयन सूची से उसका नाम हटाने की कार्रवाई की जाएगी. विस्तृत चयन सूची राजस्थान पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट पर भी उपलब्ध है.

