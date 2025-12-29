ETV Bharat / state

कांस्टेबल भर्ती 2025: कालीबाई बटालियन की चयन सूची जारी, 31 दिसंबर से होगा दस्तावेजों का सत्यापन

पुलिस मुख्यालय जयपुर. ( ETV Bharat jaipur )

जयपुरः कांस्टेबल भर्ती-2025 के तहत कालीबाई बटालियन (आरएसी, अलवर) के लिए चयनित अभ्यर्थियों की चयन सूची सोमवार को जारी हो गई है. कमांडेंट, पांचवीं बटालियन, आरएसी, जयपुर ने कालीबाई बटालियन (आरएसी, अलवर) के लिए आयोजित कांस्टेबल भर्ती परीक्षा-2025 के अगले चरण की तैयारी पूरी कर ली है. विभाग द्वारा लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता और शारीरिक माप-तौल में सफल रहे 536 अभ्यर्थियों की चयन सूची जारी कर दी गई है. इस भर्ती के जरिए कांस्टेबल सामान्य, चालक और बैंड के खाली पदों को भरा जा रहा है. कमांडेंट चुनाराम जाट ने बताया कि चयनित अभ्यर्थियों के लिए दस्तावेज सत्यापन, चरित्र सत्यापन और स्वास्थ्य परीक्षण का कार्यक्रम कार्यालय कमांडेंट, पांचवीं बटालियन आरएसी, जयपुर में किया जाएगा. पढ़ेंः पुलिस दूरसंचार कांस्टेबल भर्ती: 1 से 7 दिसंबर तक होगी शारीरिक दक्षता परीक्षा, प्रवेश पत्र वेबसाइट पर अपलोड यह है दस्तावेज सत्यापन का शेड्यूलः उन्होंने बताया कि 31 दिसंबर, 2025 को क्रम 1 से 200 तक के सामान्य कांस्टेबल के अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन होगा. 1 जनवरी 2026 को क्रम संख्या 201 से 400 तक के कांस्टेबल सामान्य के अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा. इसी तरह, 2 जनवरी को 401 से 499 क्रम के कांस्टेबल सामान्य के अभ्यर्थियों और कांस्टेबल (चालक व बैंड) के अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन होगा.