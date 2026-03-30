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कांस्टेबल भर्ती 2023 मामला; 2017 की नियमावली पालन नहीं करने पर जवाब तलब

कोर्ट में वकील ने बताया, योग्य अभ्यर्थियों के मौलिक अधिकार (लोक नियोजन में अवसर की समानता) का उल्लघंन हुआ.

इलाहाबाद हाइकोर्ट.
इलाहाबाद हाइकोर्ट. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 30, 2026 at 10:47 PM IST

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प्रयागराज : इलाहाबाद हाइकोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड से आरक्षी भर्ती 2023 में आरक्षी भर्ती नियमावली 2017 का अनुपालन न करने को लेकर दाखिल याचिका पर छह सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.

यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने अभिषेक शर्मा व 56 अन्य की याचिका पर अधिवक्ता अनिरुद्ध पांडेय को सुनकर दिया है. एडवोकेट अनिरुद्ध पांडेय का कहना है कि आरक्षी भर्ती 2023 की परीक्षा चार चरणों में होनी थी. पहला चरण लिखित परीक्षा जिसमें 32 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए. द्वितीय चरण परीक्षा डीवी/पीएसटी (डाक्यूमेंट वेरिफिकेशन/पर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट) में रिक्तियों के ढाई गुना (1,74,317) अभ्यर्थी शामिल हुए.

तृतीय चरण परीक्षा पीएटी (फिजिकल एफिसिएन्सी टेस्ट) में रिक्तियों के दोगुना (1,27,000) शामिल हुए और चतुर्थ चरण की परीक्षा मेडिकल जिसमें भर्ती के सापेक्ष 60,244 अभ्यर्थी शामिल हुए. याचिका में कहा गया है कि भर्ती बोर्ड द्वारा आरक्षी भर्ती 2023 में 2017 की नियमावली के पालन न करने के कारण मेडिकल परीक्षा में कई पद रिक्त रह गए. इससे योग्य अभ्यर्थियों के मौलिक अधिकार (लोक नियोजन में अवसर की समानता) का उल्लघंन हुआ.

भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने 13 मार्च 2025 को 2015 की नियमावली लागू करते हुए रिक्तियों के सापेक्ष चयन परिणाम जारी कर दिया. इससे कई योग्य अभ्यर्थी चयन से वंचित हो गए. साथ ही भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने संशोधित नियमावली 2017 का अनुपालन नहीं किया. प्रदेश सरकार ने यूपी कांस्टेबल एंड हेड कांस्टेबल नियमावली 2015 को संशोधित करते हुए रिक्तियों के सापेक्ष शब्द को हटा लिया, जिससे मेडिकल परीक्षा में सीटें रिक्त न रह जाएं.

भर्ती प्रोन्नति बोर्ड की गलती के कारण 5143 सीटें रिक्त रह गई. पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड द्वारा यूपी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर में रिक्त रह गए पदों पर मेरिट नीचे करके अभ्यर्थियों का चयन किया गया. तब यूपी कांस्टेबल 2023 में भर्ती प्रोन्नति बोर्ड ऐसा क्यों नही कर सकता.

इसके बावजूद उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा उक्त नियमावली का अनुपालन नहीं किया जा रहा है. बोर्ड मनमाने तरीके से रिक्तियों के सापेक्ष अभ्यर्थी चयनित करके मेडिकल के लिए भेज रहा है जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी नियमावली 2017 के विपरीत है.

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ALLAHABAD HIGH COURT ORDER
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कांस्टेबल भर्ती 2023 मामला
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