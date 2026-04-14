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कानपुर में कांस्टेबल ने छात्रा से किया रेप; कोतवाली में मुकदमा, आरोपी की तलाश

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही है छात्रा, पुलिस बोली-जल्द अरेस्ट करेंगे आरोपी को

कानपुर में छात्रा से रेप.
कानपुर में छात्रा से रेप. (प्रतीकात्मक फोटो) (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 14, 2026 at 3:36 PM IST

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Updated : April 14, 2026 at 4:41 PM IST

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कानपुर: शहर में एक बार फिर एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसमें खाकी शर्मसार हुई है. कानपुर में तैनात एक कांस्टेबल पर परास्नातक और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाली छात्रा ने दुष्कर्म का आरोप लगाया है. कोतवाली थाना में कांस्टेबल योगेंद्र सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. इसकी पुष्टि थाना प्रभारी जगदीश पांडेय ने की है. उन्होंने बताया कि छात्रा की ओर से सोमवार देर रात तहरीर दी गई थी, साथ ही कुछ साक्ष्य प्रस्तुत किए गए. जिसके आधार पर कांस्टेबल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. अब पुलिस टीम ने कांस्टेबल की तलाश शुरू कर दी है.

पुलिस उपायुक्त लाइन्स शिवा सिंह. (Video Credit; ETV Bharat)

शादी व नौकरी लगवाने का दिया था झांसा: पुलिस को पीड़ित छात्रा ने बताया कि कांस्टेबल योगेंद्र सिंह से उसकी मुलाकात जनवरी 2026 में हुई थी. जनवरी में वह प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कानपुर से बाहर जा रही थी. ट्रेन में जब कांस्टेबल से मुलाकात हुई, तो उसने अपना मोबाइल नंबर देकर नौकरी लगवाने और शादी करने की बात कही. इसके बाद अप्रैल तक छात्रा के साथ कई बार दुष्कर्म किया. साथ ही कांस्टेबल ने छात्रा के अश्लील वीडियो व फोटो बना लिए. इसके बाद उन्हें वायरल करने की धमकी देता रहा. जब छात्रा ने आठ अप्रैल को कांस्टेबल से शादी के लिए कहा तो आरोप है उसने छात्रा को जान से मारने की धमकी दी. इसके बाद छात्रा ने कोतवाली पहुंचकर मुकदमा दर्ज करा दिया. बता दें कि आरोपी कांस्टेबल कानपुर में पुलिस लाइन में ट्रेनिंग ले रहा है. और अलीगढ़ के खैर का रहने वाला है.

फिर से मोहसिन खान के मामले की चर्चा: कुछ समय पहले शहर में तैनात रहे एक एसीपी मोहसिन खान पर आईआईटी कानपुर की पीएचडी छात्रा ने रेप के गंभीर आरोप लगाए थे. एसीपी के खिलाफ शहर के कल्याणपुर थाने में दो बार एफआईआर दर्ज हुई थी और पुलिस आयुक्त के स्तर से एक एसआईटी टीम भी गठित हुई थी. इस मामले में भी खाकी की बहुत किरकिरी हुई थी. हालांकि, जब एसीपी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो कुछ दिनों तक चर्चा में रहने के बाद ये मामला ठंडे बस्ते में पहुंच गया और इसकी बातचीत बंद हो गई. हालांकि, मंगलवार को कांस्टेबल के खिलाफ रेप के मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद एसीपी मोहसिन खान के मामले की भी चर्चाएं होती रहीं.

यह भी पढ़ें: कानपुर में BSC के छात्र ने की खुदकुशी, किराये के कमरे में मिला शव

Last Updated : April 14, 2026 at 4:41 PM IST

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