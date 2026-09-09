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'मुझमें विशिष्ट मानव की शक्तियां नहीं, इस्तीफा लीजिए', सिपाही ने वाट्सऐप पर क्यों भेजा रिजाइन लेटर?, जानिए

वाराणसी के थाने में तैनात सिपाही ने व्हाट्सएप ग्रुप पर इस्तीफा भेजा.

यूपी पुलिस
यूपी पुलिस (Photo credit;ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 9, 2026 at 11:51 AM IST

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वाराणसी: जिले से सोशल मीडिया पर एक लेटर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें थाने में तैनात सिपाही ने इस्तीफा पत्र लिखा है. उसने कहा कि विशिष्ट मानव जैसी शक्तियां मेरे अंदर नहीं है. मैं 24 घंटे 7 दिन काम करने में सक्षम नहीं हूं. इन बातों का हवाला देते हुए, उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप में यह इस्तीफा डाला था. हालांकि उच्च अधिकारियों के द्वारा उसके आवेदन को स्वीकार नहीं किया गया है.

थाने में तैनात सिपाही का इस्तीफा: पूरा मामला रामनगर थाने में तैनात एक सिपाही का है. सिपाही ने अपने स्थिति को लेकर के इस्तीफा लिखा था, जिसमें उन्होंने लिखा कि मेरे अंदर विशिष्ट मानव जैसे शक्तियां नहीं है. मैं 24 ×7 प्रत्येक दिन काम करने के लिए सक्षम नहीं हूं. मैं अपनी स्वेच्छा से कार्य मुक्त होना चाहता हूं.

अपने इस्तीफे को उन्होंने अपने थाने के व्हाट्सएप ग्रुप में डाला था, जिसमें पुलिस के अधिकारी भी मौजूद थे. उनके पत्र लिखते ही पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. हालांकि अधिकारियों के समझाने पर सिपाही ने ग्रुप से पत्र डिलीट कर दिया, लेकिन तब तक के पात्र सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका था.

इस्तीफे नहीं किया गया मंजूर: एसीपी कोतवाली विजय कुमार सिंह बताया कि 5 तारीख को सिपाही ड्यूटी करके घर गया था और दूसरे दिनों से यह बताया कि उसकी ड्यूटी एक मरीज के साथ लगाई गई है. वह अपने पारिवारिक वजहों से भी परेशान चल रहा था. इसी को लेकर के उसने इस्तीफा लिखकर के ग्रुप में डाला. हालांकि बाद में उसने फोन करके नौकरी करने की बात कही, जिसके बाद उसकी स्थिति को रद्द कर दिया गया है.

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