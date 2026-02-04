ETV Bharat / state

बिहार में हवलदार ने की आत्महत्या, थाने में खुद को मारी गोली

घटना सुबह करीब 10 बजे की है. मृतक हवलदार की पहचान गया के रहने वाले आलमनाथ भूइयां के रूप में हुई है. मौके पर FSL और डॉग स्क्वायड की टीम पहुंची है. मामले की जांच चल रही है.

पूर्णिया: बिहार के पूर्णिया में बड़ी घटना घटी है. अमौर थाना में पदस्थापित हवलदार ने सरकारी राइफल से खुद को गोली मार अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली. हवलदार का शव थाना परिसर में बने गार्ड क्वार्टर में खून से लथपथ मिला. हवलदार के गले में बुलेट के आर पार होने के निशान हैं. मौके से हवलदार की कार्बाइन और खोखा भी बरामद हुआ है.

मिली जानकारी के मुताबिक, रोजाना की तरह पुलिस कैंटीन का स्टाफ हवलदार के लिए नाश्ता लेकर उनके कमरे पर पहुंचा था. कमरे का दरवाजा खुला हुआ था. अंदर झांकते ही उसने देखा कि हवलदार जमीन पर पड़े हैं और चारों ओर खून फैला हुआ है. इसपर उसके शोर मचाते ही पुलिस कर्मी मौके पर पहुंचे.

घटना की सूचना मिलते ही अमौर थानाध्यक्ष और फिर बायसी डीएसपी जितेंद्र कुमार पांडे थाना परिसर पहुंचे. पुलिस सूत्रों के मुताबिक हवलदार ने सुबह करीब 8 बजे अपनी पत्नी से फोन पर बात की थी और तब तक कोई परेशानी नजर नहीं आ रही थी. इसके दो घंटे के भीतर ही ये घटना घटी. मामले की गंभीरता को देखते हुए घटनास्थल को सील कर दिया गया है और फॉरेंसिक टीम को जांच के लिए बुलाया गया है.

पुलिस का कहना है कि जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही यह साफ हो पाएगा कि यह आत्महत्या का मामला है या किसी ने वारदात को अंजाम दिया है. पुलिस ने हवलदार के परिजनों को घटना की सूचना दे दी है. परिवार के लोग गया से पूर्णिया के लिए रवाना हो गए हैं. फिलहाल पुलिस हर पहलू से मामले की जांच में जुटी हुई है और कुछ भी बोलने से बच रही है.