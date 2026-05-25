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पुलिस कॉन्स्टेबल ₹45 हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार, विजिलेंस ने जाल बिछाकर दबोचा

बेतालघाट थाने में तैनात सिपाही 45 हजार की रिश्वत के साथ गिरफ्तार, खनन कारोबारी से 65 हजार रुपए की कर रहा था डिमांड.

Police constable arrested
पुलिस कॉन्स्टेबल ₹45 हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार (PHOTO- Vigilance)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 25, 2026 at 8:59 PM IST

2 Min Read
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हल्द्वानी: नैनीताल के हल्द्वानी में विजिलेंस टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए थाना बेतालघाट में तैनात सिपाही दीपक सामंत को 45 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. आरोपी सिपाही पर खनन कारोबारी से 65 हजार रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप था. विजिलेंस टीम ने पुलिस चौकी में छापा मारकर आरोपी को गिरफ्तार किया. टीम अग्रिम कार्रवाई में जुटी हुई है.

हल्द्वानी विजिलेंस टीम ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए थाना बेतालघाट में तैनात सिपाही दीपक सामंत को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. विजिलेंस टीम की इस कार्रवाई के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया. बताया जा रहा है कि आरोपी सिपाही ने एक खनन कारोबारी से कार्रवाई न करने और मामले में राहत देने के नाम पर 65 हजार रुपए की रिश्वत की मांग की थी. खनन कारोबारी ने सिपाही की मांग से परेशान होकर विजिलेंस विभाग से शिकायत की.

शिकायत की पुष्टि होने के बाद विजिलेंस टीम ने पूरे मामले की जांच की और ट्रैप की योजना बनाई. योजना के तहत कारोबारी को रिश्वत की रकम लेकर पुलिस चौकी भेजा गया. जैसे ही सिपाही दीपक सामंत ने 45 हजार रुपए की रिश्वत ली, पहले से घात लगाए बैठी विजिलेंस टीम ने उसे मौके पर ही दबोच लिया. कार्रवाई के दौरान विजिलेंस अधिकारियों ने रिश्वत की रकम भी बरामद कर ली. आरोपी सिपाही को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है.

बताया जा रहा है कि गिरफ्तार सिपाही दीपक सामंत मूल रूप से उधम सिंह नगर जनपद के खटीमा चकरपुर क्षेत्र का निवासी है. विजलेंस की कार्रवाई से चौकी में हड़कंप मचा रहा. विजिलेंस टीम अब इस बात की भी जांच कर रही है कि आरोपी सिपाही पहले भी इस तरह की गतिविधियों में शामिल रहा है या नहीं.

निदेशक सतर्कता डॉ. वी मुरूगेशन द्वारा अपील की गई है कि 'सतर्कता अधिष्ठान के टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1064 एवं विजिलेंस हेल्पलाइन नंबर 9456592300 पर संपर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें.

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