एसपी ने लिया सख्त एक्शन: बंधक बनाकर लूट व अपहरण करने वाला कांस्टेबल मनीष यादव सेवा से बर्खास्त

सिटी एसपी तेजस्वनी गौतम ने बताया कि विभागीय जांच पूरी होने के बाद आरोपी मनीष यादव की संलिप्तता लूट–अपहरण मामले में सामने आई.

RK Puram Police Station
आरकेपुरम पुलिस थाना (ETV Bharat File Photo)
Published : February 18, 2026 at 10:08 PM IST

कोटा: शहर के आरकेपुरम थाना इलाके में युवक को बंधक बना लूट, मारपीट और अपहरण का मुकदमा पुलिसकर्मी समेत अन्य के खिलाफ दर्ज हुआ था. इस मामले में उद्योग नगर थाने में तैनात कांस्टेबल मनीष यादव मुख्य आरोपी के रूप में पकड़ में आ गया था, जिसे पहले निलंबित कर दिया गया था. इस मामले में अब कोटा सिटी एसपी ने कार्रवाई करते हुए आरोपी मनीष यादव को सेवा से बर्खास्त कर दिया है.

सिटी एसपी तेजस्वनी गौतम ने बताया कि विभागीय जांच के चलते आरोपी कांस्टेबल मनीष यादव को निलंबित कर दिया था. इस मामले में पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था. यह विभागीय जांच पूरी होने के बाद आरोपी मनीष यादव की संलिप्तता इसमें सामने आई है. ऐसे में उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया है. राजस्थान पुलिस जीरो टॉलरेंस की नीति से काम करती है. किसी भी पुलिसकर्मी का इस तरह का करते बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

पांच आरोपियों को किया था गिरफ्तार: अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दिलीप सैनी के अनुसार 27 जनवरी को आरकेपुरम थाने में एक मुकदमा चेचट निवासी राजेश कुमार सोनी ने दर्ज करवाया था. उसने बताया था कि आरकेपुरम थाने में कोटा विश्वविद्यालय के नजदीक उसके बैग को कांस्टेबल मनीष ने अपने साथियों के साथ मिलकर लूट लिया. इसमें रखे सोने–चांदी के जेवरात व नगदी थी. राजेश ने कहा था कि उसे बंधक बना लिया और गाड़ी में बैठाकर शहर के सुनसान इलाकों में लेकर गए. जहां पर मारपीट की गई और उसके साथी राजेंद्र पारेता से डेढ़ लाख रुपए की डिमांड भी की गई थी. हालांकि राजेंद्र यह पैसे की व्यवस्था नहीं कर पाया. ऐसे में राजेश को छोड़ दिया गया. इस मामले में मुकदमा दर्ज कर मनीष यादव, उसके साले विष्णु यादव, कृष्णकांत उर्फ विजय माली, प्रियांशु भट्ट और देवेंद्र नागर को गिरफ्तार

