एसपी ने लिया सख्त एक्शन: बंधक बनाकर लूट व अपहरण करने वाला कांस्टेबल मनीष यादव सेवा से बर्खास्त

आरकेपुरम पुलिस थाना ( ETV Bharat File Photo )

कोटा: शहर के आरकेपुरम थाना इलाके में युवक को बंधक बना लूट, मारपीट और अपहरण का मुकदमा पुलिसकर्मी समेत अन्य के खिलाफ दर्ज हुआ था. इस मामले में उद्योग नगर थाने में तैनात कांस्टेबल मनीष यादव मुख्य आरोपी के रूप में पकड़ में आ गया था, जिसे पहले निलंबित कर दिया गया था. इस मामले में अब कोटा सिटी एसपी ने कार्रवाई करते हुए आरोपी मनीष यादव को सेवा से बर्खास्त कर दिया है. सिटी एसपी तेजस्वनी गौतम ने बताया कि विभागीय जांच के चलते आरोपी कांस्टेबल मनीष यादव को निलंबित कर दिया था. इस मामले में पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था. यह विभागीय जांच पूरी होने के बाद आरोपी मनीष यादव की संलिप्तता इसमें सामने आई है. ऐसे में उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया है. राजस्थान पुलिस जीरो टॉलरेंस की नीति से काम करती है. किसी भी पुलिसकर्मी का इस तरह का करते बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.