शाहजहांपुर में ट्रक-एंबुलेंस की टक्कर में हरियाणा के रहने वाले सिपाही की मौत, डॉक्टर और ड्राइवर ज़ख्मी
कटरा थाने में तैनात सिपाही विकास सांगवान और डॉक्टर लक्ष्मण सिंह के साथ एंबुलेंस ड्राइवर अनिल एक होटल से खाना खाकर लौट रहे थे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 30, 2026 at 5:13 PM IST|
Updated : June 30, 2026 at 5:23 PM IST
शाहजहांपुर: यूपी के शाहजहांपुर में एंबुलेंस और ट्रक की आमने-सामने की टक्कर हो गई. हादसे में एंबुलेंस में सवार एक पुलिसकर्मी की दर्दनाक मौत हो गई. जबकि एक डॉक्टर और एंबुलेंस चालक गंभीर रूप से घायल हुए हैं. फिलहाल घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है.
घटना थाना कटरा क्षेत्र के नेशनल हाईवे की है. बताया जा रहा है कि कटरा थाने में तैनात सिपाही विकास सांगवान और डॉक्टर लक्ष्मण सिंह के साथ एंबुलेंस ड्राइवर अनिल एक होटल से खाना खाकर लौट रहे थे.
इसी दौरान चौधरी ढाबे के पास बरेली शाहजहांपुर नेशनल हाईवे पर एंबुलेंस चालक ने नियंत्रण खो दिया और सामने से आ रहे हैं ट्रक से उसकी टक्कर हो गई. हादसे में पुलिसकर्मी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि डॉक्टर एंबुलेंस चालक गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है.
क्षेत्राधिकारी तिलहर सीओ इशिका सिंह ने मंगलवार को बताया थाना कटरा क्षेत्र में एक एंबुलेंस में सवार जानवरों के डॉक्टर लक्ष्य सिंह, चालक अनिल एवं कटरा थाने में तैनात कांस्टेबल विकास सागवान, जोकि क्षेत्र में भ्रमणरत थे. कस्बे से कुछ दूरी पर अचानक एंबुलेस चालक का संतुलन बिगड़ गया और एम्बुलेंस सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई. इससे एंबुलेंस में बैठे तीनों लोग घायल हो गए.
सूचना पर थाना पुलिस फोर्स तत्काल मौके पर पहुंच कर तीनों घायलों को इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया. जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के तीनों को हालत गंभीर होने पर डॉ लक्ष्य और एम्बुलेंस चालक अनिल को मेडिकल रेफर कर दिया और कांस्टेवल विकास सागवान (24) को बरेली के सिद्धि विनायक अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां इलाज के दौरान मंगलवार को कांस्टेवल विकास सागवान की मृत्यु हो गई.
मृतक कांस्टेबल मूल रूप से हरियाणा के जिले भिवानी के रहने वाले थे और 2024 से कटरा थाने पर तैनात थे. परिजनों को सूचना देकर दुर्घटना के कारणों की जांच कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है.