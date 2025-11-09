ETV Bharat / state

जेल में कांस्टेबल ने खुद को मारी गोली, वॉच टावर पर ड्यूटी पर तैनात था

भीलवाड़ा: जिला मुख्यालय पर स्थित जिला कारागृह में सुरक्षा टावर पर रात को ड्यूटी दे रहे कांस्टेबल रामकिशोर ने खुद को गोली मार ली. घटना के बाद एसपी धर्मेंद्र यादव भी मौके पहुंचे और मौका मुआयना किया. घटना की सूचना मिलते ही भीलवाड़ा एसपी धर्मेंद्र सिंह, एएसपी पारस जैन और जेल के अधिकारी मौके पर पहुंचे और मृतक कांस्टेबल के शव को महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चरी में रखवा कर जांच शुरू कर दी है.

भीलवाड़ा कोतवाली थाना प्रभारी गजेंद्र सिंह नरूका ने बताया कि जिला करागृह की सुरक्षा में तैनात आरएएसी के जवान रामकिशोर ने वॉच टावर पर ड्यूटी के दौरान शनिवार देर रात अपनी सर्विस राइफल से आत्महत्या कर ली. घटना की जानकारी जब साथी जवान को चलते ही उसने पुलिस को सूचना दी. हम मौके पर पहुंचे एफ एस एल टीम को मौके पर बुलाया. घटना स्थल से साक्ष्य जुटाने के बाद शव को महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है. प्रथम दृष्टया यह आत्महत्या लग रही है फिर भी पूरी जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा.