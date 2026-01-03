ETV Bharat / state

जैसलमेर पुलिस लाइन में कांस्टेबल ने की आत्महत्या, परिजन घर गए थे

पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे ने बताया कि मृतक कांस्टेबल नरेंद्र मीणा वर्ष 2015 बैच का था. वह मूलत: सवाईमाधोपुर का था. वर्तमान में यहां पुलिस लाइन में ड्यूटी पर तैनात थे. शनिवार सुबह करीब 10 बजे के बाद घटना की सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर मौका- मुआयना किया और परिजनों को सूचना दी.

जैसलमेर: पुलिस लाइन में तैनात एक कांस्टेबल ने शनिवार सुबह आत्महत्या कर ली. कांस्टेबल के सुबह कमरे से बाहर नहीं आने पर साथियों को शक हुआ. दरवाजा खटखटाने के बावजूद अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, जिसके बाद दरवाजा तोड़कर पुलिसकर्मी अंदर दाखिल हुए. कमरे के भीतर उसका शव मिला. घटना के बाद पुलिस लाइन स्थित सरकारी आवास को सील कर दिया गया है.

सवाई माधोपुर निवासी 30 वर्षीय नरेंद्र मीणा की तैनाती जैसलमेर पुलिस लाइन में थी. वह पुलिस लाइन स्थित सरकारी आवास में रहते थे. फिलहाल उसका परिवार सवाई माधोपुर गया हुआ था और वह घर में अकेले रह रहा था. शनिवार सुबह उनके आवास से कोई गतिविधि नहीं होने पर आसपास रहने वाले पुलिसकर्मियों को अनहोनी की आशंका हुई. काफी देर तक दरवाजा खटखटाने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिला, तो दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया गया. अंदर बेड पर नरेंद्र मीणा का शव पड़ा था.

यह भी पढ़ें: जयपुर में कोचिंग छात्रा ने की आत्महत्या, बहन के साथ हॉस्टल में रह रही थी, जांच में जुटी पुलिस

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारियों ने फोरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया. साक्ष्य जुटाए गए और सर्विस रिवॉल्वर को जब्त कर लिया गया है. उन्होंने बताया कि मौके से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है. आत्महत्या के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है. प्रारंभिक जांच में किसी बाहरी व्यक्ति की भूमिका सामने नहीं आई है. पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच कर रही है. परिजनों के पहुंचने के बाद पोस्टमार्टम सहित आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी की जाएगी.