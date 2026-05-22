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नूंह केएमपी एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा, एक्सीडेंट कॉल अटेंड कर रही पुलिस ईआरवी को ट्रक ने रौंदा, कांस्टेबल की मौत

केएमपी एक्सप्रेसवे पर एक्सीडेंट कॉल अटेंड कर रही पुलिस ईआरवी को ट्रक ने टक्कर मारी. हादसे में कांस्टेबल बलवान की मौत हो गई.

NUH KMP EXPRESSWAY ACCIDENT
नूंह केएमपी एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 22, 2026 at 12:00 PM IST

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नूंह: जिले में शुक्रवार सुबह कुंडली-मानेसर-पलवल (केएमपी) एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. थाना रोजका मेव क्षेत्र के गांव खेड़ा खलीलपुर पार्किंग के पास एक्सीडेंट की सूचना पर पहुंची पुलिस इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल (ईआरवी) को तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी. हादसे में कांस्टेबल बलवान की मौत हो गई, जबकि ईएचसी ओम प्रकाश गंभीर रूप से घायल हो गए.

दो वाहनों के बीच फंसे कांस्टेबल: पुलिस के अनुसार ईआरवी-494 में तैनात पुलिसकर्मी एक्सप्रेसवे पर पहले से हुए सड़क हादसे की कॉल अटेंड कर रहे थे. इसी दौरान रेवासन की तरफ से तेज गति में आए ट्रक ने पुलिस वाहन और मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भयानक थी कि कांस्टेबल बलवान दो वाहनों के बीच बुरी तरह फंस गए. मौके पर अफरा-तफरी मच गई और यातायात भी प्रभावित हो गया.

घायल पुलिसकर्मी को तुरंत पहुंचाया गया अस्पताल: हादसे के तुरंत बाद कांस्टेबल जफरुद्दीन ने घायल ईएचसी ओम प्रकाश को अस्पताल पहुंचाया. सूचना मिलते ही थाना रोजका मेव पुलिस मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया. थाना प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर मौजूद रहे और यातायात को नियंत्रित कराया.

हाइड्रा क्रेन से निकाला गया शव: पुलिस ने बताया कि कांस्टेबल बलवान को हाइड्रा क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त वाहनों के बीच से बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी. शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया गया है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और फरार ट्रक चालक की तलाश की जा रही है.

बता दें कि केएमपी एक्सप्रेसवे पर 5 मई को भी बड़ा हादसा हुआ था, जिसमें उत्तर प्रदेश पुलिस के चार जवानों समेत पांच लोगों की जान चली गई थी.

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