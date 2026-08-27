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कानपुर एसपी ऑफिस की छत से आरक्षी ने लगाई छलांग, हालत गंभीर

आरक्षी ने घटना से पहले x पर एक पोस्ट किया था, जिसमें लिखा था कि इस कदम के लिए आप मजबूर कर रहे है.

एसपी ऑफिस की छत से आरक्षी ने लगाई छलांग
एसपी ऑफिस की छत से आरक्षी ने लगाई छलांग (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 27, 2026 at 8:32 PM IST

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कानपुर: जनपद पुलिस लाइन में तैनात एक आरक्षी ने गुरुवार को एसपी ऑफिस की छत से छलांग लगा दी, जिससे उसके हाथ पैर टूट गए, मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने आनन फानन में आरक्षी को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका उपचार जारी है. पुलिस आरक्षी ने घटना से पहले x पर एक पोस्ट किया था, जिसमें लिखा था कि इस कदम के लिए आप मजबूर कर रहे है. फिलहाल अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है.

पुलिस अधीक्षक आलोक प्रसाद (video Credit: ETV Bharat)

जानकारी के अनुसार, पुलिस लाइन में तैनात अंकित चौधरी की बहन कुछ साल पहले लापता हो गई थी. जिसका एफआईआर अंकित ने फिरोजाबाद में दर्ज कराया था. अंकित का आरोप है कि वह खुद इस विभाग में होने के बावजूद लगातार पुलिस से कार्रवाई के लिए गुहार लगाता रहा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई. बहन के नाम पर करीब एक लाख की एफडी भी निकाल ली गई है.

बहन के मामले को लेकर अंकित लगातार सोशल मीडिया पर पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठता रहा है. अधिकारियों के अनुसार इस वजह से उसे कई बार लाइन हाजिर भी किया गया. इसके बावजूद उसने सोशल मीडिया पर अपनी बात रखना जारी रखा. अंकित की बहन के लापता होने का मामला फिलहाल न्यायालय में चल रहा है. बताया जा रहा कि कोर्ट के निर्देश पर अंकित के बयान दर्ज करने के लिए कानपुर देहात पुलिस को कहा गया था.

इस दौरान अंकित ने बहन के ग़म में रक्षाबंधन से ठीक एक दिन पहले सोशल मीडिया प्लेटफार्म X पर एक पोस्ट लिखा. जिसमें कहा कि सुसाइड करने के लिए आप लोग मजबूर कर रहे हैं. अरे अधिकारी तो न्याय दिलाते है न. अंकित ने अपनी पोस्ट में कानपुर देहात पुलिस समेत कई पुलिस अफसरों को टैग किया था.

इस संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक आलोक प्रसाद ने बताया कि 20 वर्षीय अंकित जो 2020 बैच का आरक्षी है. अपने पिता के साथ पुलिस लाइन में रहता है. आज पुलिस ऑफिस आया था, इस दौरान वह पहली मंजिल से गिर गया, घटना के दौरान उसके हाथ-पैर में चोटें आईं हैं. जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है. मामले की जांच की जा रही है, तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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ANKIT CHAUDHARY POSTED POLICE LINES
ASP ALOK PRASAD

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