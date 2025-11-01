ETV Bharat / state

कांस्टेबल नौकरी से बर्खास्त, जमीनी विवाद में चल रहा था निलंबित, कई विवादों से घिरा था जवान

कांस्टेबल शिवचरण ने जमीनी विवाद में गिरफ्तारी के बाद अदालत परिसर में हंगामा कर दिया था. उसने अपना सिर भी फोड़ लिया था.

Constable dismissed from service
बर्खास्त कांस्टेबल (ETV Bharat Jhalawar)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 1, 2025 at 12:19 PM IST

झालावाड़: जिला पुलिस के कांस्टेबल शिवचरण को पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने शनिवार को राजकीय सेवा से बर्खास्त कर दिया. शिवचरण पर खानपुर कस्बे में जमीनी विवाद को लेकर परिवादियों के साथ मारपीट एवं गाली-गलौज करने के आरोप लगे थे. तब से वह निलंबित चल रहा था. परिवादियों की शिकायत के बाद कांस्टेबल के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया था.

पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि कांस्टेबल करीब छह माह पहले खानपुर में 80 बीघा जमीन पर कब्जे के विवाद में निलंबित चल रहा था. पिछले दिनों विवादित जमीन पर जबरन कब्जा करने की कोशिश के चलते उस पर प्रकरण दर्ज किया गया था, जिसके चलते उसे निलंबित कर दिया गया था. एसपी ने बताया कि आरोपी कांस्टेबल पर पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी करने के आरोप भी साबित हुए हैं. लगातार विवादों में रहने व दुराचरण के चलते शिवचरण को राजकीय सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है.

पढ़ें: संस्कृत शिक्षा में फर्जी निशक्तजन सर्टिफिकेट लगाने वाले चार वरिष्ठ अध्यापक सेवा से बर्खास्त

अदालत परिसर में किया था हंगामा: शिवचरण ने जमीनी विवाद में हुई गिरफ्तारी के बाद पेशी के समय न्यायालय परिसर में हंगामा किया था. इस दौरान कांस्टेबल को काबू करने में पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी. न्यायालय परिसर में हंगामा होते देख मौके पर भीड़ जमा हो गई थी. इस दौरान आरोपी कांस्टेबल शिवचरण ने कोर्ट में पेशी के दौरान खुद का सिर फोड़कर पुलिस के साथ दुर्व्यवहार किया था. इसके बाद पुलिसकर्मी उसे लेकर अस्पताल पहुंचे थे.

