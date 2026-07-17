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बूंदी: बजरी माफियाओं का पुलिस पर पथराव, नाकाबंदी में कांस्टेबल घायल

पुलिस ने वाहनों को रुकवाकर कार्रवाई शुरू की तो एक ट्रैक्टर-ट्रॉली में सवार लोगों ने अचानक पत्थर फेंकने शुरू कर दिए.

Stone Pelting On Police In Bundi
पुलिस थाना नैनवा (ETV Bharat Bundi)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 17, 2026 at 12:51 PM IST

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बूंदी: नैनवा में अवैध बजरी कारोबार पर शिकंजा कसने निकली पुलिस टीम पर गुरुवार देर रात बजरी माफियाओं ने हमला बोल दिया. नैनवा थाना क्षेत्र के रजलावता के पास 148-डी मेगा हाईवे पर अवैध बजरी परिवहन के खिलाफ की जा रही नाकाबंदी के दौरान माफियाओं ने पुलिस दल पर अचानक पथराव शुरू कर दिया. हमले में एक कांस्टेबल बल घायल हो गया, जबकि थाना प्रभारी सहित अन्य पुलिसकर्मियों को मामूली चोटें आईं. पथराव में पुलिस वाहन के शीशे भी टूट गए.

नैनवा थाना प्रभारी सहदेव सिंह मीणा ने बताया कि गुरुवार रात अवैध बजरी परिवहन की सूचना मिली थी. इसके बाद थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने रजलावता के समीप 148-डी मेगा हाईवे पर नाकाबंदी कर वाहनों की जांच शुरू की. इसी दौरान टोंक जिले के नगर फोर्ट की ओर से अवैध बजरी से भरी कुछ ट्रैक्टर-ट्रॉलियां वहां पहुंचीं. पुलिस ने वाहनों को रुकवाकर कार्रवाई शुरू की तो एक ट्रैक्टर-ट्रॉली में सवार लोगों ने पुलिस पर अचानक पत्थरों की बरसात कर दी. अचानक हुए हमले से मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. पथराव के बीच पुलिस एक ट्रैक्टर-ट्रॉली को जब्त करने में सफल रही, जबकि कुछ आरोपी मौके से फरार हो गए.

पढ़ें: अवैध बजरी कारोबार पर बरसे बेगूं विधायक, डंपर की टक्कर से युवक की मौत के बाद अधिकारियों को दिए ये निर्देश

देर रात दर्ज हुआ मामला: थाना प्रभारी ने बताया कि अवैध बजरी परिवहन के खिलाफ चल रही कार्रवाई के दौरान पुलिस दल पर जानलेवा तरीके से पथराव किया गया. घटना के बाद देर रात करीब दो बजे विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया. आरोपियों के खिलाफ राजकार्य में बाधा डालने, पुलिस पर हमला करने, पुलिस हिरासत से वाहन छुड़ाने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने तथा अन्य संबंधित धाराओं में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. पुलिस ने इस मामले में कुछ संदिग्ध लोगों को डिटेन भी किया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है. पुलिस का कहना था कि हमले में शामिल सभी आरोपियों की पहचान कर उन्हें शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा. इसके लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है. घटना की सूचना मिलते ही नैनवा के डीएसपी ओमप्रकाश मीणा भी देर रात थाने पहुंचे और पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली. उन्होंने पुलिस अधिकारियों से मामले की विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त कर आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए.

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