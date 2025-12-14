ETV Bharat / state

पुलिस कॉन्स्टेबल से मारपीट, वर्दी भी फाड़ी, दो लोगों पर लगा आरोप

हरिद्वार के लक्सर कोतवाली के एक कॉन्स्टेबल ने दो लोगों पर मारपीट और अभद्रता करने का आरोप लगाया है.

Police constable assaulted
पुलिस कॉन्स्टेबल से मारपीट (PHOTO- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : December 14, 2025 at 3:50 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लक्सर: हरिद्वार के लक्सर कोतवाली के पुलिस कॉन्स्टेबल ने कुछ लोगों पर मारपीट और अभद्रता करने का आरोप लगाते हुए कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई है. घटना तब की है जब पुलिस कॉन्स्टेबल लक्सर क्षेत्र में सरकारी कार्य से लौट रहे एक पुलिसकर्मी विधि विज्ञान प्रयोगशाला देहरादून से एक मुकदमे के सिलसिले में माल दाखिल कर वापस लक्सर लौट रहा था.

प्राप्त जानकारी के अनुसार, कॉन्स्टेबल ने बताया कि वह जैसे ही सेठपुर, लक्सर पहुंचा. इसी दौरान उनके आगे गन्ने से भरी एक ट्रैक्टर-ट्रॉली चल रही थी. हार्न देने पर साइड मिलने के बाद जैसे ही उन्होंने अपनी कार ट्रॉली से आगे निकालने का प्रयास किया. ट्रैक्टर चालक ने अचानक वाहन सामने ला दिया. टक्कर से बचने के लिए पुलिसकर्मी को अपनी कार सड़क से नीचे फुटपाथ पर उतारनी पड़ी.

आरोप है कि इसके बाद ट्रैक्टर चालक और उसके साथ बैठे एक अन्य व्यक्ति ने बीच सड़क पर ट्रैक्टर रोककर पुलिसकर्मी के साथ गाली-गलौज शुरू कर दी और वाहन के भीतर ही मारपीट की. आरोपियों ने कॉन्स्टेबल का कॉलर पकड़कर उन्हें गाड़ी से बाहर खींचने का भी प्रयास किया, जिससे उनकी वर्दी के बटन टूट गए और सोल्डर बैच भी क्षतिग्रस्त हो गया.

घटना के दौरान मौके पर भीड़ एकत्र हो गई, जिसका फायदा उठाकर आरोपी ट्रैक्टर-ट्रॉली लेकर फरार हो गए. वहां मौजूद लोगों से पूछताछ में हमलावरों की पहचान लक्सर निवासी के रूप में की है.

पीड़ित पुलिसकर्मी की ओर से कोतवाली लक्सर में तहरीर देकर आरोपियों पर सरकारी कार्य में बाधा डालने, मारपीट और गाली-गलौज करने का आरोप लगाया गया है. लक्सर कोतवाली प्रभारी राजीव रौथाण का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

ये भी पढ़ें:

TAGGED:

पुलिस कॉन्स्टेबल से मारपीट
पुलिस कॉन्स्टेबल की वर्दी फाड़ी
POLICE CONSTABLE UNIFORM WAS TORN
लक्सर कोतवाली के सिपाही से मारपीट
POLICE CONSTABLE ASSAULTED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.