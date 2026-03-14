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ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले आरक्षक के परिवार को 1 करोड़ की सहायता, सड़क हादसे में हुई थी मौत

पुलिस सैलरी पैकेज योजना के तहत परिवार को आर्थिक मदद दी गई है. 1 करोड़ रुपये की सहायता राशि का चेक दिया गया.

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ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले आरक्षक के परिवार को 1 करोड़ की सहायता (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 14, 2026 at 7:13 PM IST

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सूरजपुर: जिले में ड्यूटी के दौरान सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले आरक्षक के परिवार को बड़ी आर्थिक सहायता दी गई है. पुलिस विभाग और भारतीय स्टेट बैंक की पहल से दिवंगत आरक्षक के परिवार को 1 करोड़ रुपये की सहायता राशि का चेक दिया गया.

आरक्षक मसत राम पैंकरा का सड़क हादसे में हुआ था निधन

सूरजपुर जिले में पदस्थ आरक्षक मसत राम पैंकरा डीआईजी और एसएसपी के गनमैन के रूप में सेवाएं दे रहे थे. 17 सितंबर 2025 को ड्यूटी पर जाते समय सड़क दुर्घटना में उनका आकस्मिक निधन हो गया था. इस घटना से पुलिस विभाग और पूरे इलाके में शोक की लहर फैल गई थी.

पुलिस सैलरी पैकेज योजना के तहत परिवार को आर्थिक मदद दी गई (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

अधिकारियों ने घर पहुंचकर सौंपा चेक

13 मार्च 2026 को डीआईजी व एसएसपी सूरजपुर प्रशांत कुमार ठाकुर और भारतीय स्टेट बैंक के रीजनल मैनेजर अविनाश पाणिग्रही आरक्षक के गृह ग्राम चकेरी (थाना उदयपुर, जिला सरगुजा) पहुंचे. उन्होंने दिवंगत आरक्षक की पत्नी कुसुम सिंह को पुलिस सैलरी पैकेज योजना के तहत 1 करोड़ रुपये का चेक सौंपा और परिवार को सांत्वना दी.

बेटे को मिली अनुकंपा नियुक्ति

पुलिस सैलरी पैकेज योजना का उद्देश्य यह है कि यदि ड्यूटी के दौरान किसी पुलिसकर्मी की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को आर्थिक सुरक्षा दी जा सके. इस दौरान दिवंगत आरक्षक के बड़े बेटे गणेश प्रसाद को अनुकंपा नियुक्ति के तहत नव आरक्षक के पद पर नियुक्त किया गया.

परिवार ने जताया आभार

आरक्षक की पत्नी और परिजनों ने छत्तीसगढ़ शासन, पुलिस विभाग और बैंक प्रबंधन का आभार व्यक्त किया. इस मौके पर बैंक के डिप्टी मैनेजर प्रेमशंकर सिंह, दिवंगत आरक्षक के पिता बीर सिंह और परिवार के अन्य सदस्य भी मौजूद रहे.

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