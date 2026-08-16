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सिपाही भाई को डमी अभ्यर्थी बनाकर दिलवाई कांस्टेबल भर्ती परीक्षा, मूल अभ्यर्थी गिरफ्तार

पुलिस गिरफ्त में आरोपी ( Source - Jaipur Police )

जयपुर: राजस्थान पुलिस की कांस्टेबल भर्ती-2019 में अपने सिपाही भाई को डमी कैंडिडेट बनाकर परीक्षा दिलवाने वाले आरोपी को जयपुर की सोडाला थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. उस पर पांच हजार रुपए का ईनाम घोषित था. डमी कैंडिडेट बनकर परीक्षा देने वाले भाई को पुलिस पहले गिरफ्तार कर चुकी है. जयपुर (दक्षिण) डीसीपी राजर्षि राज ने बताया, साल 2019 में हुई कांस्टेबल भर्ती में खुद की जगह उस समय भिवाड़ी में तैनात अपने सिपाही भाई से परीक्षा दिलवाने के मामले में फरार आरोपी सोनू यादव (33) को गितफ्तार किया गया है. वह शिवदानसिंहपुरा (कोटपूतली-बहरोड़) का रहने वाला है. उसके भाई को इस मामले में पहले गितफ्तार किया जा चुका है. सोडाला थाने में दर्ज हुआ था मुकदमा: उन्होंने बताया, साल 2019 की कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा 7 नवंबर, 2020 को हुई थी. सोनू यादव का परीक्षा केंद्र जयपुर में सोडाला स्थित चौधरी सीनियर सैकंडरी, जनता नगर में आया था. इस परीक्षा में सोनू यादव की जगह उसका भाई मनोज कुमार यादव डमी अभ्यर्थी बनकर बैठा था. जांच में यह खुलासा होने के बाद पुलिस मुख्यालय में परीक्षा अनुभाग के सहायक प्रशासनिक अधिकारी संजय यादव की रिपोर्ट पर सोडाला थाने में मुकदमा दर्ज किया गया. पढ़ें: SI भर्ती 2021: डमी कैंडिडेट बिठाकर प्लाटून कमांडर बना आरोपी गिरफ्तार, 10 लाख में किया था सौदा