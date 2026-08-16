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सिपाही भाई को डमी अभ्यर्थी बनाकर दिलवाई कांस्टेबल भर्ती परीक्षा, मूल अभ्यर्थी गिरफ्तार

इस परीक्षा में सोनू यादव की जगह उसका भाई मनोज कुमार यादव डमी अभ्यर्थी बनकर बैठा था.

Accused in police custody
पुलिस गिरफ्त में आरोपी (Source - Jaipur Police)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 16, 2026 at 9:01 PM IST

2 Min Read
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जयपुर: राजस्थान पुलिस की कांस्टेबल भर्ती-2019 में अपने सिपाही भाई को डमी कैंडिडेट बनाकर परीक्षा दिलवाने वाले आरोपी को जयपुर की सोडाला थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. उस पर पांच हजार रुपए का ईनाम घोषित था. डमी कैंडिडेट बनकर परीक्षा देने वाले भाई को पुलिस पहले गिरफ्तार कर चुकी है. जयपुर (दक्षिण) डीसीपी राजर्षि राज ने बताया, साल 2019 में हुई कांस्टेबल भर्ती में खुद की जगह उस समय भिवाड़ी में तैनात अपने सिपाही भाई से परीक्षा दिलवाने के मामले में फरार आरोपी सोनू यादव (33) को गितफ्तार किया गया है. वह शिवदानसिंहपुरा (कोटपूतली-बहरोड़) का रहने वाला है. उसके भाई को इस मामले में पहले गितफ्तार किया जा चुका है.

सोडाला थाने में दर्ज हुआ था मुकदमा: उन्होंने बताया, साल 2019 की कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा 7 नवंबर, 2020 को हुई थी. सोनू यादव का परीक्षा केंद्र जयपुर में सोडाला स्थित चौधरी सीनियर सैकंडरी, जनता नगर में आया था. इस परीक्षा में सोनू यादव की जगह उसका भाई मनोज कुमार यादव डमी अभ्यर्थी बनकर बैठा था. जांच में यह खुलासा होने के बाद पुलिस मुख्यालय में परीक्षा अनुभाग के सहायक प्रशासनिक अधिकारी संजय यादव की रिपोर्ट पर सोडाला थाने में मुकदमा दर्ज किया गया.

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भाई को जुलाई में किया गिरफ्तार: मुकदमे में तफ्तीश के बाद डमी अभ्यर्थी बनकर परीक्षा देने के आरोप में मनोज यादव को सोडाला थाना पुलिस ने 28 जुलाई, 2026 को गिरफ्तार कर लिया था. वह पहले भिवाड़ी में पुलिस कांस्टेबल था. बाद में उसका चयन ग्रामसेवक के पद पर हो गया था. वह वर्तमान में ग्रामसेवक के पद पर कार्यरत था. उसकी गिरफ्तारी के बाद मुख्य आरोपी सोनू यादव फरार चल रहा था. उसकी गिरफ्तारी पर पांच हजार रुपए के ईनाम की घोषणा की गई.

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टीम ने लगातार पीछा कर दबोचा: उन्होंने बताया आरोपी की गिरफ्तारी के लिए सोडाला एसीपी सत्येंद्र सिंह नेगी के सुपरविजन और सोडाला थानाधिकारी मनोज कुमार बेरवाल के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया. इस टीम ने उन्होंने बताया कि तकनीकी विश्लेषण और मानवीय आसूचना के आधार पर आरोपी की तलाश की और आखिरकार उसे गिरफ्तार कर लिया. पड़ताल में सामने आया है कि उसने सरकारी नौकरी के लालच में अपने भाई को डमी अभ्यर्थी बनकर परीक्षा देने के किए राजी किया था.

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