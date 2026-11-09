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ड्यूटी खत्म कर घर लौट रहे सिपाही की सड़क हादसे में मौत, डेढ़ साल के मासूम के सिर से उठा पिता का साया

प्रतीकात्मक चित्र ( Photo Credit; ETV Bharat )

सीतापुर : जनपद में ड्यूटी से घर लौट रहे एक सिपाही की जिंदगी रास्ते में ही थम गई. सड़क पर अचानक आए कुत्ते को बचाने के प्रयास में बाइक अनियंत्रित हुई और वह सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए. जिला अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. घटना की जानकारी मिलते ही घर में चीख-पुकार मच गई.

जानकारी के अनुसार, कानपुर के जाजमऊ थाना क्षेत्र के ओमपुरवा निवासी ऋषि कुमार यूपी-112 में आरक्षी के पद पर तैनात थे. उनकी ड्यूटी सीतापुर जिले के सकरन थाने की पीआरवी-6617 पर थी. 9 नवंबर को रात आठ बजे से सुबह आठ बजे तक ड्यूटी करने के बाद वह अपनी बाइक से बिसवां स्थित अपने निवास के लिए निकले थे.