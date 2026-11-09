ड्यूटी खत्म कर घर लौट रहे सिपाही की सड़क हादसे में मौत, डेढ़ साल के मासूम के सिर से उठा पिता का साया
इकलौते बेटे को खोकर बिलख पड़े पिता, कहा- रात में आखिरी बार हुई थी बात, सुबह मिली मौत की खबर
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 9, 2026 at 8:59 PM IST
सीतापुर : जनपद में ड्यूटी से घर लौट रहे एक सिपाही की जिंदगी रास्ते में ही थम गई. सड़क पर अचानक आए कुत्ते को बचाने के प्रयास में बाइक अनियंत्रित हुई और वह सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए. जिला अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. घटना की जानकारी मिलते ही घर में चीख-पुकार मच गई.
जानकारी के अनुसार, कानपुर के जाजमऊ थाना क्षेत्र के ओमपुरवा निवासी ऋषि कुमार यूपी-112 में आरक्षी के पद पर तैनात थे. उनकी ड्यूटी सीतापुर जिले के सकरन थाने की पीआरवी-6617 पर थी. 9 नवंबर को रात आठ बजे से सुबह आठ बजे तक ड्यूटी करने के बाद वह अपनी बाइक से बिसवां स्थित अपने निवास के लिए निकले थे.
बताया जा रहा है कि रास्ते में कोटरा गांव के पास अचानक सड़क पर कुत्ता आ गया. उसे बचाने के प्रयास में बाइक का संतुलन बिगड़ गया और ऋषि सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए. स्थानीय लोगों ने हादसे की सूचना ग्राम प्रधान को दी. इसके बाद उन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया.
मौत की खबर पाकर जिला अस्पताल पहुंचे पिता चंद्र प्रकाश ने बताया कि उनका एक ही बेटा था, आखिरी बार रात करीब 10 बजे बात हुई थी. तब ऋषि ने बताया था कि पूजा हो गई है और वह ड्यूटी पहुंच गया है. उन्होंने बताया कि ऋषि छुट्टी लेकर घर आना चाहता था, लेकिन परीक्षा के चलते विभाग से अवकाश नहीं मिल सका था. परिवार को उम्मीद थी कि वह जल्द घर आएगा, लेकिन अब उसका पार्थिव शरीर ही घर पहुंचेगा.
एक ओर पिता के बुढ़ापे की लाठी छिन गई तो दूसरी ओर पत्नी का सुहाग उजड़ गया. इसके अलावा डेढ़ साल के मासूम के सिर से पिता का साया भी उठ गया. जिला अस्पताल पहुंचे सीओ सिटी विनय कुमार यादव ने कहा कि सड़क हादसे में आरक्षी ऋषि कुमार की मौत हो गई है.
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