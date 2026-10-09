कन्नौज में कांस्टेबल की सड़क हादसे में मौत, बहन की गोदभराई में शामिल होने लौट रहे थे घर
अयोध्या कोतवाली में थी तैनाती, बाइक को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 9, 2026 at 4:14 PM IST
कन्नौज: जिले के सौरिख थाना इलाके में बहन की गोदभराई के कार्यक्रम में शामिल होने घर लौट रहे कांस्टेबल विकास कुमार बैस (26) की शुक्रवार सुबह सड़क हादसे में मौत हो गई. सौरिख-बिधूना मार्ग पर ककरैया गांव के पास अज्ञात वाहन ने पुलिसकर्मी की बाइक में टक्कर मार दी. हादसे में गंभीर रूप से घायल विकास को पुलिस सीएचसी सौरिख ले गई, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.
थाना क्षेत्र के इब्राहिमपुर गांव निवासी विकास कुमार बैस पुत्र अरुण कुमार सिंह वर्ष 2025 में उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही के पद पर भर्ती हुए थे. उनकी तैनाती अयोध्या कोतवाली में थी. परिजनों के अनुसार, 12 अक्टूबर को उनकी छोटी बहन चेतना की गोदभराई का कार्यक्रम है. इसी में शामिल होने के लिए विकास बाइक से अयोध्या से अपने गांव आ रहे थे. ककरैया गांव के पास अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में पीछे से टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए.
घटना की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सौरिख पहुंचाया, जहां सौरिख अस्पताल के चिकित्साधिकारी डॉ संजय सिंह ने मृत घोषित कर दिया. हादसे की जानकारी मिलते ही परिजनों में चीख-पुकार मच गई. थानाध्यक्ष नागेंद्र सिंह चौधरी, उपनिरीक्षक सुबोध सहाय वर्मा और जितेंद्र कुमार वर्मा सहित पुलिसकर्मी अस्पताल पहुंचे. पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.
विकास दो बहनों के बीच इकलौते भाई थे. उनकी मौत से पिता अरुण कुमार सिंह, मां अनीता सिंह और बहनों का रो-रोकर बुरा हाल है. घर में बहन की शादी की तैयारियां चल रही थीं, लेकिन इस हादसे ने परिवार की खुशियों को मातम में बदल दिया.
परिजनों ने बताया कि विकास का करीब 15 दिन पहले केंद्रीय पुलिस में भी चयन हुआ था और उन्हें जॉइनिंग लेटर मिल गया था. वह मेहनती और ईमानदार स्वभाव के थे तथा अपनी बहन की शादी को यादगार बनाने की तैयारियों में जुटे थे. परिवार को उनसे काफी उम्मीदें थीं, लेकिन सड़क हादसे में उनकी असमय मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा. पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने बताया कि घटना सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस बल पहुंच गया था. आगे की विधिक कार्यवाही की जाएगी.
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