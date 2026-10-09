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कन्नौज में कांस्टेबल की सड़क हादसे में मौत, बहन की गोदभराई में शामिल होने लौट रहे थे घर

विकास कुमार (फाइल फोटो) ( Photo Credit; ETV Bharat )

कन्नौज: जिले के सौरिख थाना इलाके में बहन की गोदभराई के कार्यक्रम में शामिल होने घर लौट रहे कांस्टेबल विकास कुमार बैस (26) की शुक्रवार सुबह सड़क हादसे में मौत हो गई. सौरिख-बिधूना मार्ग पर ककरैया गांव के पास अज्ञात वाहन ने पुलिसकर्मी की बाइक में टक्कर मार दी. हादसे में गंभीर रूप से घायल विकास को पुलिस सीएचसी सौरिख ले गई, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

हादसे में कांस्टेबल की मौत (Video Credit; ETV Bharat) थाना क्षेत्र के इब्राहिमपुर गांव निवासी विकास कुमार बैस पुत्र अरुण कुमार सिंह वर्ष 2025 में उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही के पद पर भर्ती हुए थे. उनकी तैनाती अयोध्या कोतवाली में थी. परिजनों के अनुसार, 12 अक्टूबर को उनकी छोटी बहन चेतना की गोदभराई का कार्यक्रम है. इसी में शामिल होने के लिए विकास बाइक से अयोध्या से अपने गांव आ रहे थे. ककरैया गांव के पास अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में पीछे से टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए.