ETV Bharat / state

रायपुर में DCP के गनमैन ने दी जान, जांच में जुटी पुलिस

रायपुर में एक आरक्षक ने जान दे दी है. पुलिस इस केस की जांच में जुट गई है.

Raipur Crime News
रायपुर में आरक्षक ने दी जान (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 1, 2026 at 10:26 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के अमलीडीह में एक आरक्षक ने जान दे दी. वह डीसीपी के गनमैन के रूप में तैनात था. आरक्षक ने घातक कदम उठा लिया था. जिसके बाद उसे अस्पताल लाया गया. यहां उसकी हालत बेहद गंभीर थी. इलाज के दौरान डीसीपी के गनमैन की मौत हो गई. पुलिस ने पूरी घटना पर केस दर्ज कर लिया और जांच शुरू कर दी है.

अमलीडीह पुलिस कॉलोनी की घटना

मृतक आरक्षक की पहचान कुलदीप मिश्रा के रूप में हुई है. वह रायपुर में तैनात था और डीसीपी के गनमैन के रूप में अपनी सेवाएं दे रहा था. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार उसने पुलिस कॉलोनी में जानलेवा कदम उठाया. आरक्षक की हालत बिगड़ने पर उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया. डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

रायपुर पुलिस की तफ्तीश शुरू

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है. फिलहाल आत्महत्या के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है। पुलिस सभी पहलुओं से मामले की जांच कर रही है.फिलहाल पुलिस आत्महत्या के कारणों का पता लगाने में जुटी है. जांच पूरी होने के बाद ही यह साफ हो सकेगा कि आरक्षक ने यह कदम किन परिस्थितियों में उठाया.

पारिवारिक विवाद की बात आ रही सामने

वही इस मामले की एडीसीपी अर्चना झा ने ईटीवी भारत से बातचीत की है. उन्होंने कहा कि आरक्षक ने शुक्रवार रात को यह घातक कदम उठाया. उसके बाद उसे रायपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया. यहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई. पारिवारिक विवाद की बात सामने आ रही है.

दुर्ग पुलिस ने गुम हुए 200 मोबाइल फोन रिकवर किए, मालिकों को सौंपे, साइबर सुरक्षा को लेकर भी किया जागरूक

मां-बेटे निकले चेन स्नेचर, भिलाई सेक्टर-1 में मॉर्निंग वॉक पर निकली बुजुर्ग महिला से ढाई लाख की चेन लूटी, CCTV में कैद

चावल कारोबारी की हत्या का खुलासा, प्रतिस्पर्धा को लेकर हुआ था हत्याकांड,नारी महानदी पुल की घटना

TAGGED:

CONSTABLE DIES BY SUCIDE IN CG
RAIPUR DCP GUNMAN DIES
AMLIDIH AREA
रायपुर क्राइम न्यूज
RAIPUR CONSTABLE DIES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.