बिहार में ड्यूटी पर तैनात हवलदार की हुई मौत, परिजनों में मचा कोहराम
मधेपुरा में डायल 112 पर कार्यरत हवलदार की ड्यूटी के दौरान मौत हो गई है. वो झारखंड के निवासी थे.
Published : October 19, 2025 at 9:59 AM IST
मधेपुरा: जिले के भर्राही थाना में डायल 112 पर कार्यरत एक हवलदार की शनिवार की शाम ड्यूटी के दौरान अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई. मृतक हवलदार की पहचान मो. मुर्शीद अंसारी उम्र 50 साल निवासी साहेबगंज (झारखंड) के रूप में हुई है.
ड्यूटी के दौरान बिगड़ी तबीयत: मिली जानकारी के अनुसार वह शनिवार की शाम में गश्ती वाहन से निकले ही थे कि गाड़ी में उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई. तबीयत खराब होने के बाद अन्य पुलिस कर्मियों ने उन्हें तत्काल नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, लेकिन गाड़ी से उतरते ही वह लड़खड़ा गए और बेहोश हो गए.
दो महीने पहले भर्राही थाने में हुई थी पदस्थापना: मौके पर मौजूद चिकित्सक ने प्राथमिक जांच के बाद उन्हें JNKT मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल मधेपुरा रेफर कर दिया, जहां पर डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया. हवलदार मुर्शीद अंसारी की भर्राही थाने में मात्र दो महीने पहले ही पदस्थापना हुई थी.
परिजनों के आने के बाद होगा पोस्टमार्टम: फिलहाल मृतक हवलदार मुर्शीद अंसारी का शव JNKT मेडिकल कॉलेज अस्पताल में रखा हुआ है. घटना की सूचना परिजनों को दे दी गई है. परिजनों के आने के बाद पोस्टमार्टम और अन्य प्रक्रिया की जाएगी. मो. मुर्शीद अंसारी कर्तव्यनिष्ठ और शांत स्वभाव के थे.
''शनिवार की शाम में गश्ती वाहन से निकले ही थे कि गाड़ी में उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई, उन्हें नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, लेकिन गाड़ी से उतरते ही वह लड़खड़ा गए और बेहोश हो गए. मौके पर मौजूद चिकित्सक ने प्राथमिक जांच के बाद उन्हें JNKT मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल मधेपुरा रेफर कर दिया, जहां पर डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया''. - सुनील कुमार, चालक
समस्तीपुर में एएसआई की मौत: इससे पहले समस्तीपुर में चुनाव ड्यूटी में आए स्पेशल फोर्स में तैनात एएसआई की अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई थी. हामिद गांगी जम्मू-कश्मीर के बारामूला जिले के रहने वाले थे. पोस्टमार्ट के बाद शव को उनके पैतृक गांव भेजा जाएगा.
