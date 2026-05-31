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सिपाही की सड़क हादसे में गई जान, महासमुंद के सांकरा में हुआ दर्दनाक हादसा

मृतक बल्दिडिह की ओर से सांकरा जा रहा था, इसी दौरान बल्दीडीह के पास उसकी मोटरसाइकिल विपरीत दिशा से आ रही ट्रक से टकरा गई.

CONSTABLE DIED IN ROAD ACCIDENT
सांकरा में हुआ दर्दनाक हादसा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 31, 2026 at 3:02 PM IST

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महासमुंद: रफ्तार के कहर ने एक बार फिर एक शख्स की जान ले ली. रविवार दोपहर 12 से 1 बजे के बीच सिपाही की बाइक ट्रक से टकरा गई. हादसा इतना भयानक था कि सिपाही की बाइक ट्रक के नीचे फंस गई. हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई. लोग जबतक कुछ समझ पाते तबतक सिपाही ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. हादसा नेशनल हाइवे नंबर 53 पर हुआ.

जवान की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत

मृतक सिपाही की पहचान दयासागर भोई के रूप में हुई है, जो छत्तीसगढ़ पुलिस में हवलदार पद पर पदस्थ था और वर्तमान में थाना बागबाहरा में अपनी सेवाएं दे रहा था. बताया जा रहा है कि मृतक किसी कार्य से बल्दिडिह की ओर से सांकरा की ओर जा रहा था, इसी दौरान बल्दीडीह के पास उसकी मोटरसाइकिल विपरीत दिशा से आ रही ट्रक की चपेट में आ गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि सिपाही को संभलने का मौका नहीं मिला और घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई.

थाना बागबाहरा में थी ड्यूटी

सांकरा थाने के थानेदार उत्तम तिवारी ने बताया की हादसे की सूचना मिलते ही सांकरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के पिथौरा भेजा. पुलिस ने शव का पंचनामा तैयार कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है. ट्रक चालक के संबंध में भी जानकारी जुटाई जा रही है. हादसे की खबर मिलते ही पुलिस विभाग में शोक की लहर दौड़ गई. साथी पुलिसकर्मियों और परिचितों ने दयासागर भोई के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है.

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