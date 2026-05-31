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सिपाही की सड़क हादसे में गई जान, महासमुंद के सांकरा में हुआ दर्दनाक हादसा

महासमुंद: रफ्तार के कहर ने एक बार फिर एक शख्स की जान ले ली. रविवार दोपहर 12 से 1 बजे के बीच सिपाही की बाइक ट्रक से टकरा गई. हादसा इतना भयानक था कि सिपाही की बाइक ट्रक के नीचे फंस गई. हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई. लोग जबतक कुछ समझ पाते तबतक सिपाही ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. हादसा नेशनल हाइवे नंबर 53 पर हुआ.

जवान की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत

मृतक सिपाही की पहचान दयासागर भोई के रूप में हुई है, जो छत्तीसगढ़ पुलिस में हवलदार पद पर पदस्थ था और वर्तमान में थाना बागबाहरा में अपनी सेवाएं दे रहा था. बताया जा रहा है कि मृतक किसी कार्य से बल्दिडिह की ओर से सांकरा की ओर जा रहा था, इसी दौरान बल्दीडीह के पास उसकी मोटरसाइकिल विपरीत दिशा से आ रही ट्रक की चपेट में आ गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि सिपाही को संभलने का मौका नहीं मिला और घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई.