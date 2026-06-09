ETV Bharat / state

कौशांबी थाने के टॉयलेट में करंट, दरवाजे से चिपककर हेड कांस्टेबल की मौत

गाजीपुर में रहने वाले सिपाही सैनी थाने में तैनात थे, पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा.

सिपाही की मौत
करंट से चिपककर सिपाही की मौत. (etv bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 9, 2026 at 1:35 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कौशांबी : जिले के सैनी थाने में तैनात हेड कांस्टेबल निरंजन कुशवाहा की करंट लगने से मौत हो गई. हादसा उस समय हुआ जब वह बाथरूम में गए थे. दरवाजे में करंट उतरने से उनकी जान चली गई. सूचना पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. परिजनों को सूचना दे दी गई है. इस हादसे पुलिस महकमे में शोक की लहर है.

जानकारी के मुताबिक सैनी थाने के कैम्पस के बाथरूम में रोज की तरह हेड कांस्टेबल निरंजन कुशवाहा शौच के लिए गए. अचानक बाथरूम के दरवाजे से वह चिपक गए और अंदर ही तड़प-तड़प कर बेहोश हो गए. काफी देर तक जब वह बाथरूम से नहीं निकले तो साथी पुलिस कर्मियों को शक हुआ. आवाज देने के बाद भी जब कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली तो साथी पुलिसकर्मियों को शक हुआ. पुलिसकर्मियों ने बाथरूम का दरवाजा तोड़ दिया.

अंदर निरंजन कुशवाहा अचेत अवस्था में पड़े मिले. उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. मृतक हेड कांस्टेबल निरंजन कुशवाहा मूल रूप से गाजीपुर जिले के रहने वाले थे. वह वर्तमान में सैनी थाने में तैनात थे. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी. अब सवाल उठ रहा है कि आखिर बाथरूम के दरवाजे में करंट कैसे उतरा?.


क्षेत्राधिकारी सिराथू सत्येंद्र कुमार तिवारी ने बताया कि थाने में हेड कांस्टेबल निरंजन कुशवाहा की करंट लगने से मौत हो गई है. बाथरूम के दरवाजे में करंट कैसे उतरा इस मामले की जांच की जा रही है. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया गया है. परिजनों को सूचना किया गया.

TAGGED:

ACCIDENT IN KAUSHAMBI
DEATH DUE TO ELECTRIC SHOCK

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.