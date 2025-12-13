लखनऊ में शादी के दो महीने पहले सिपाही ने की आत्महत्या
आलमबाग थाने में तैनात था, किराए के कमरे में रह रहा था, पुलिस तलाश रही वजह.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 13, 2025 at 7:52 AM IST
लखनऊ: आलमबाग थाने में तैनात सिपाही ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. वह लखनऊ में किराए के कमरे में रह रहा था. अभी तक सुसाइड की वजह सामने नहीं आई है. पुलिस इस मामले की जांच कर रही है.
कॉल न उठाने पर घबड़ाए परिजन: मृतक की पहचान बाल कृष्ण के रूप में हुई. वह अलीगढ़ का रहने वाला था. वह 2019 बैच का पुलिस कर्मी था. बाल कृष्ण वर्तमान में आलमबाग थाने में तैनात था. वह बरहा कॉलोनी, भीमनगर में साथी सिपाही विनोद के साथ किराए के कमरे पर रहता था. परिजनों के मुताबिक शुक्रवार दोपहर से बाल कृष्ण को फोन कर रहे थे लेकिन वह कॉल रिसीव नहीं कर रहा था. जब उसके किराए के घर पर गए तो उसका कमरा अंदर से बंद मिला. दरवाजा तोड़कर अंदर गए तो वहां बाल कृष्ण का शव फंदे से लटका मिला.
फरवरी में होनी थी शादी: इंस्पेक्टर आलमबाग सुभाष चंद्र सरोज ने बताया कि बाल कृष्ण 2023 से थाने में ड्यूटी कर रहा था. बाल कृष्ण की शादी फरवरी में होनी थी. वह बेहद मिलनसार स्वभाव का था और शादी को लेकर काफी उत्साहित था. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पुलिस इस बात की गहनता से जांच कर रही है कि आखिर किन परिस्थितियों में सिपाही ने यह कदम उठाया.
