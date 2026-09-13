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हापुड़ के धौलाना थाने के भीतर सिपाही ने की खुदकुशी, पुलिस महकमे में हड़कंप

अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ गया आगरा का युवा सिपाही

हापुड़ पुलिस में शोक
हापुड़ पुलिस में शोक (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 13, 2026 at 1:58 PM IST

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हापुड़: जनपद हापुड़ के धौलाना थाना में रविवार सुबह संतरी ड्यूटी दे रहे एक सिपाही ने राइफल से गोली मारकर आत्महत्या कर ली. गोली चलने की आवाज सुनकर थाने में मौजूद पुलिसकर्मियों में अफरातफरी मच गई. मौके पर मौजूद साथी पुलिसकर्मियों ने तत्काल उन्हें पिलखुवा राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित रामा अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया.

मृतक आशीष वर्मा वर्ष 2025 बैच के सिपाही थे (फाइल फोटो)
मृतक आशीष वर्मा वर्ष 2025 बैच के सिपाही थे (फाइल फोटो) (Photo Credit: ETV Bharat)

छुट्टी से लौटते ही सिपाही ने दी जान: मृतक आशीष वर्मा वर्ष 2025 बैच के सिपाही थे और आगरा जनपद के निबहौरा थाना क्षेत्र के गांव हीरापुर के रहने वाले थे. उनकी पहली तैनाती 29 अप्रैल 2026 को धौलाना थाने में हुई थी. वह करीब 15 दिन की छुट्टी पर गए थे. छुट्टी पूरी करने के बाद हाल में ही उन्होंने ड्यूटी ज्वाइन की थी.

हापुड़ के धौलाना थाने के भीतर सिपाही ने की खुदकुशी (फाइल फोटो)
हापुड़ के धौलाना थाने के भीतर सिपाही ने की खुदकुशी (फाइल फोटो) (Photo Credit: ETV Bharat)

पुलिस ने घटना से जुड़े साक्ष्य एकत्र कर मामले की जांच शुरू कर दी है. घटना का कारण क्या है इसकी जांच की जा रही है. मृतक सिपाही के परिजनों को घटना की सूचना दे दी है.- मुनीश चंद्र, सीओ

पुलिस महकमे में हड़कंप
पुलिस महकमे में हड़कंप (Photo Credit: ETV Bharat)

वजह क्या: रविवार सुबह वह थाने में संतरी पहरे पर तैनात थे. इसी दौरान उन्होंने सरकारी राइफल से खुद को गोली मार ली. इसके पीछे मानसिक अवसाद का कारण बताया जा रहा है. अचानक हुई घटना से थाने में तैनात सभी पुलिसकर्मी सकते में आ गए. घटना के तुरंत बाद पुलिसकर्मियों ने सिपाही को बचाने का प्रयास किया लेकिन वे बच नही सके. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारियों ने पहले राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित अस्पताल और बाद में थाने पहुंचकर जानकारी जुटाई. घटना की सूचना पर एडिशनल एसपी विनीत भटनागर, सीओ मुनीश चंद्र ने अस्पताल पहुंचकर घटना की जानकारी ली. पुलिस आगे की जांच में जुट गई है.

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