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'भाई मुझे माफ करना': सिपाही का शव मिलने से हड़कंप

आगरा पुलिस लाइन में तैनात 28 वर्षीय सिपाही की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत

परेड ग्राउंड में मिला शव
परेड ग्राउंड में मिला शव (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 12, 2026 at 4:30 PM IST

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आगरा: पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में शनिवार सुबह सिपाही का शव फंदे से लटका मिला. ग्राउंड में लोहे की सीढ़ी पर सिपाही का शरीर लटका हुआ था. उसके पास से एक पेज का सुसाइड नोट मिला है. इस घटना के बाद से हड़कंप मच गया. पुलिस की टीम मामले की जांच में जुट गई है.

सुसाइट नोट में क्या है: पुलिस ने एक सुसाइड नोट बरामद किया है जिसमें जिसमें लिखा है कि भाई, मुझे माफ करना. मेरा समय पूरा हो गया है. मुझे भगवान ने बुलाया है.

सिपाही का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर परिजन को सूचना दे दी है जो मेरठ से आगरा आ रहे हैं.- सैयद अली अब्बास, डीसीपी

कौन है सिपाही: डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि 28 साल के सिपाही अनुज बागपत का निवासी था. अनुज का परिवार वर्तमान में मेरठ में रह रहा है. अनुज 2019 बैच का सिपाही था. तीन साल पहले उसकी शादी हुई थी. उसका दो साल का बेटा है.

घटनास्थल से क्या मिला: डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि छानबीन में मौके से सल्फास के पैकेट, पानी की बोतल, मोबाइल और चप्पल बरामद हुईं. इसके साथ ही जब सिपाही अनुज की तलाशी ली तो उसकी जेब में एक सुसाडइ नोट मिला है. जो एक पेज का है. अनुज ने सुसाइड नोट अपने भाई के नाम लिखा है. डीसीपी सैयद अली अब्बास ने बताया कि सिपाही अनुज ने सुसाइड नोट में किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया है.

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