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शाहजहांपुर में एंटी करप्शन टीम का एक्शन; 35 हजार रुपये रिश्वत लेते सिपाही गिरफ्तार, FIR दर्ज

प्रभारी प्रवीन सान्याल ने बताया कि आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है.

शाहजहांपुर में एंटी करप्शन टीम का एक्शन
शाहजहांपुर में एंटी करप्शन टीम का एक्शन (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 11, 2026 at 7:45 PM IST

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बरेली : भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत भ्रष्टाचार निवारण संगठन (एंटी करप्शन) बरेली की टीम ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई की है. टीम ने शाहजहांपुर जिले में तैनात एक सिपाही को 35 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. टीम ने आरोपी के खिलाफ थाना गढ़िया रंगीन में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है.

एंटी करप्शन टीम से मिली जानकारी के अनुसार, शिकायतकर्ता सुधांशु कुमार शर्मा का आरोप था कि उसके विरुद्ध दर्ज एक मुकदमे की विवेचना के निस्तारण और राहत दिलाने के नाम पर थाना जैतीपुर में तैनात आरक्षी विवेक कुमार ने 35 हजार रुपये रिश्वत की मांग की थी. शिकायतकर्ता का यह भी आरोप था कि रिश्वत न देने पर उसे प्रताड़ित करने और मामले में नुकसान पहुंचाने की धमकी दी जा रही थी.

एंटी करप्शन टीम से मिली जानकारी के अनुसार, शिकायत मिलने के बाद एंटी करप्शन टीम ने मामले का सत्यापन किया. जांच में आरोप सही पाए जाने पर ट्रैप कार्रवाई की योजना बनाई गई. ट्रैप प्रभारी निरीक्षक प्रवीण सान्याल के नेतृत्व में टीम ने जैतीपुर थाना क्षेत्र में जाल बिछाया. तय योजना के तहत जैसे ही आरोपी सिपाही ने शिकायतकर्ता से 35 हजार रुपये की रिश्वत ली, टीम ने उसे मौके पर ही रंगे हाथ पकड़ लिया. गिरफ्तारी के बाद आरोपी को हिरासत में लेकर आवश्यक वैधानिक प्रक्रिया पूरी की गई.

एंटी करप्शन टीम के प्रभारी प्रवीन सान्याल ने बताया कि आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है. भ्रष्टाचार निवारण संगठन ने आम जनता से अपील की है कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी रिश्वत की मांग करता है तो उसकी सूचना तत्काल दें. शिकायत मिलने पर त्वरित, निष्पक्ष और सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.

यह भी पढ़ें : इटावा में विजिलेंस का एक्शन, डिप्टी सीएमओ डॉ. श्रीनिवास यादव 55 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार

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