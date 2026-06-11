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शाहजहांपुर में एंटी करप्शन टीम का एक्शन; 35 हजार रुपये रिश्वत लेते सिपाही गिरफ्तार, FIR दर्ज

बरेली : भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत भ्रष्टाचार निवारण संगठन (एंटी करप्शन) बरेली की टीम ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई की है. टीम ने शाहजहांपुर जिले में तैनात एक सिपाही को 35 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. टीम ने आरोपी के खिलाफ थाना गढ़िया रंगीन में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है.





एंटी करप्शन टीम से मिली जानकारी के अनुसार, शिकायतकर्ता सुधांशु कुमार शर्मा का आरोप था कि उसके विरुद्ध दर्ज एक मुकदमे की विवेचना के निस्तारण और राहत दिलाने के नाम पर थाना जैतीपुर में तैनात आरक्षी विवेक कुमार ने 35 हजार रुपये रिश्वत की मांग की थी. शिकायतकर्ता का यह भी आरोप था कि रिश्वत न देने पर उसे प्रताड़ित करने और मामले में नुकसान पहुंचाने की धमकी दी जा रही थी.





एंटी करप्शन टीम से मिली जानकारी के अनुसार, शिकायत मिलने के बाद एंटी करप्शन टीम ने मामले का सत्यापन किया. जांच में आरोप सही पाए जाने पर ट्रैप कार्रवाई की योजना बनाई गई. ट्रैप प्रभारी निरीक्षक प्रवीण सान्याल के नेतृत्व में टीम ने जैतीपुर थाना क्षेत्र में जाल बिछाया. तय योजना के तहत जैसे ही आरोपी सिपाही ने शिकायतकर्ता से 35 हजार रुपये की रिश्वत ली, टीम ने उसे मौके पर ही रंगे हाथ पकड़ लिया. गिरफ्तारी के बाद आरोपी को हिरासत में लेकर आवश्यक वैधानिक प्रक्रिया पूरी की गई.