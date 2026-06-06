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मऊ में सिपाही गिरफ्तार, ट्रांसफर-पोस्टिंग के नाम पर करता था ठगी, महिला ने दर्ज कराया था मुकदमा

पुलिस ने आरोपी सिपाही को किया गिरफ्तार. ( Photo Credit; Mau Police )

मऊ : जिले में तैनात आरक्षी गजेंद्र यादव के खिलाफ एक गंभीर मामला सामने आया है. घोसी थाने में पुलिस गारद में तैनात सिपाही गजेंद्र यादव के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए सिपाही को निलंबित कर दिया है और विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है. अपर पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार ने बताया कि गजेंद्र यादव के खिलाफ लंबे समय से शिकायतें मिल रही थीं. वह पुलिसकर्मियों और अन्य लोगों को झूठे आश्वासन देकर ट्रांसफर-पोस्टिंग कराने के नाम पर पैसे लेता था. इतना ही नहीं, वह कई लोगों से उधार धनराशि लेकर उसे वापस भी नहीं करता था, जिससे उसके खिलाफ असंतोष बढ़ता जा रहा था. आरोपी सिपाही के खिलाफ मिल रही थी शिकायत. (Video Credit; Mau Police) ऑनलाइन गेमिंग और जुए की लत बनी बड़ी वजह : प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी सिपाही को ऑनलाइन गेमिंग और जुए की लत थी. अपर पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार ने बताया, वह ऑनलाइन गेम्स और सट्टेबाजी जैसी गतिविधियों में बड़ी रकम गंवा देता था. आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए वह लोगों को झूठे बहाने बनाकर अपने जाल में फंसाता था और उनसे पैसे ऐंठता था.