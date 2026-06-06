मऊ में सिपाही गिरफ्तार, ट्रांसफर-पोस्टिंग के नाम पर करता था ठगी, महिला ने दर्ज कराया था मुकदमा
आरोपी को सस्पेंड कर दिया गया है. आरोपी सिपाही को ऑनलाइन गेमिंग और जुए की लत थी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 6, 2026 at 6:27 PM IST
मऊ : जिले में तैनात आरक्षी गजेंद्र यादव के खिलाफ एक गंभीर मामला सामने आया है. घोसी थाने में पुलिस गारद में तैनात सिपाही गजेंद्र यादव के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए सिपाही को निलंबित कर दिया है और विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है.
अपर पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार ने बताया कि गजेंद्र यादव के खिलाफ लंबे समय से शिकायतें मिल रही थीं. वह पुलिसकर्मियों और अन्य लोगों को झूठे आश्वासन देकर ट्रांसफर-पोस्टिंग कराने के नाम पर पैसे लेता था. इतना ही नहीं, वह कई लोगों से उधार धनराशि लेकर उसे वापस भी नहीं करता था, जिससे उसके खिलाफ असंतोष बढ़ता जा रहा था.
ऑनलाइन गेमिंग और जुए की लत बनी बड़ी वजह : प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी सिपाही को ऑनलाइन गेमिंग और जुए की लत थी. अपर पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार ने बताया, वह ऑनलाइन गेम्स और सट्टेबाजी जैसी गतिविधियों में बड़ी रकम गंवा देता था. आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए वह लोगों को झूठे बहाने बनाकर अपने जाल में फंसाता था और उनसे पैसे ऐंठता था.
महिला से एक लाख रुपये से अधिक की ठगी : आरोपी सिपाही कोपागंज स्थित एक जन सेवा केंद्र की संचालिका से भी ठगी की है. आरोपी ने महिला को बताया कि उसके घर में निर्माण कार्य चल रहा है और घर के लिए कुछ सामान खरीदना है. उसने यह भी कहा कि उसकी बैंकिंग लिमिट समाप्त हो गई है तथा एक लाख रुपये से अधिक मूल्य का सामान लेना है, इसलिए उसे तत्काल धनराशि उधार दे दी जाए.
महिला का जीता विश्वास : खुद को कोपागंज थाने में तैनात बताकर उसने महिला का विश्वास जीत लिया. पुलिस कर्मी होने के कारण महिला ने उसकी बातों पर भरोसा किया और उसे रकम दे दी, लेकिन बाद में वह पैसे लेकर फरार हो गया. रुपये नहीं लौटाने पर महिला ने पुलिस से मामले की शिकायत की. कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी सिपाही को गिरफ्तार कर लिया.
कोर्ट से पुलिस को मिली रिमांड : अपर पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार ने बताया कि सिपाही होने के बावजूद उसके खिलाफ किसी प्रकार की नरमी नहीं बरती गई और उसे संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है. न्यायालय से उसका रिमांड भी स्वीकृत हो चुका है. अब विस्तृत जांच की जाएगी कि उसने किन-किन लोगों को धोखा देकर धनराशि हासिल की है. आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के साथ-साथ विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी और दोष सिद्ध होने पर कठोर दंड सुनिश्चित किया जाएगा.
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